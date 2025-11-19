Con 31% menos homicidios, GAM presume su ‘año más seguro en una década’: Janecarlo Lozano

La alcaldía Gustavo A. Madero registró su nivel más bajo de homicidios en 10 años y una reducción general del 13.97 por ciento en delitos de alto impacto durante el primer año de gobierno del alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, quien presentó estos resultados en su primer informe de seguridad.

En lo que va del 2025, el homicidio doloso en la alcaldía Gustavo A. Madero presentó una caída de 31 por ciento con respecto al año pasado, y una reducción del 74 por ciento frente al pico histórico registrado en administraciones anteriores.

“Todos los delitos de alto impacto disminuyeron, absolutamente todos. Cerramos este año con solo 63 homicidios para una población de un millón 200 mil habitantes”, aseguró el edil Janecarlo Lozano Reynoso.

Para continuar con mejoras en seguridad, Janecarlo Lozano Reynoso presentó también el primer Centro de Inteligencia de la historia de la Gustavo A. Madero, que calificó como “el más moderno y robusto de la Ciudad de México”.

La inversión total fue de aproximadamente 200 millones de pesos e incluye la instalación de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia y mil 500 tótems de seguridad equipados con tecnología de inteligencia artificial.

Estos dispositivos pueden realizar búsquedas por características cuando un ciudadano reporta una agresión mediante el botón de pánico y permiten establecer comunicación bidireccional en menos de tres minutos.

“Pasamos de depender de un radio análogo —con el que se cuidó a las familias por más de 30 años— a un centro de inteligencia de última generación”, afirmó Janecarlo Lozano Reynoso.

Del mismo modo, Janecarlo Lozano Reynoso dijo que en la GAM hay “cero giros negros”, como lo son las chelerías que abundaban en las avenidas vendiendo sin permiso micheladas, azulito y otros tipos de preparaciones con alcohol en la demarcación.

“Hoy tenemos cero giros negros en Gustavo A. Madero. Repito, cero. No van a encontrar micheladas ni azulitos instalados como antes”, subrayó Janecarlo Lozano Reynoso.

▶ #Vídeo | El alcalde de la alcaldía GAM presentó su primer informe de seguridad, donde informó que 2025 ha sido el año con menos homicidios en la última década, con una disminución de 74% respecto a 2018 y 31% respecto al año pasado.

También informó que la GAM está trabajando… pic.twitter.com/3tbcTWkI9A — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 19, 2025

Janecarlo Lozano Reynoso aseguró que este control responde a razones de seguridad y salud pública, debido a que estos expendios “ya no eran para adultos, sino prácticamente para niños”.

En su discurso de cierre, Janecarlo Lozano Reynoso reconoció que la percepción ciudadana “tarda más en cambiar”, pero insistió en que los resultados están ahí.

“Sabemos que 365 días no vencen décadas de abandono. Pero la seguridad llegó a Gustavo Madero: llegó con patrullas, cámaras, inteligencia, senderos seguros, parques y territorios de paz”.

Y remató: “Cuando se gobierna con hechos y con amor a nuestra gente, se logra lo imposible. Gobernar es cuidar, y porque amamos a Gustavo Madero, hoy damos estos resultados”.

MÁS PATRULLAS PARA CUIDAR GAM

Al momento la alcaldía Gustavo A. Madero ya cuenta con 112 patrullas de proximidad que serán usadas por los más de mil policías auxiliares de la demarcación.

“Con esta entrega, la alcaldía Gustavo Madero se convierte oficialmente el día de hoy en la alcaldía con más patrullas en toda la ciudad de México. A partir de hoy contaremos con más de 100 unidades de proximidad al mando de nuestra policía auxiliar, las cuales a partir de este día ya estarán patrullando, vigilando y respondiendo a nuestra comunidad”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso.

Sobre esto la vicepresidenta del Congreso de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la morenista Yuriri Ayala Zúñiga, dijo que pronto se va a aprobar el presupuesto de seguridad para la GAM del 2026 y que este va a beneficiar a los maderenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR