SSC arresta a 3 integrantes de ‘Los Negros’; se dedicaban a cobrar extorsiones a transportistas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México detuvo a tres integrantes de la banda de “Los Negros”, vinculada con el delito de cobro de extorsiones a transportistas que van del paradero de Indios Verdes y Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, rumbo al Estado de México.

Los acusados responden a los nombres de Mauricio Constantino “M”, alias “Karin”, de 34 años; Ramsés Ismael “B”, alias “El Ramas”, de 18, y Edwin Armando “M”, también de 18.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que en seguimiento a una denuncia interpuesta por los operadores de una ruta de transporte público, así como a las acciones emprendidas para el combate al delito de extorsión y trabajos de investigación de gabinete y campo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se detuvo a los señalados como responsables de exigir dinero a los conductores de camiones para no causarles daño.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia en atención a denuncias ciudadanas por el delito de #Extorsión, en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Mauricio "N, Ramsés "N y Edwin "N", presuntos integrantes de una célula delictiva que exige dinero a los… pic.twitter.com/rsQaUV7Ueo — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 19, 2025

Al dar continuidad a las denuncias ciudadanas y a las indagatorias llevadas a cabo a través de labores de inteligencia, se agregó, los oficiales implementaron vigilancias fijas y móviles en la avenida Insurgentes Norte, de la colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde observaron a tres sujetos que llegaron al sitio y de manera agresiva se dirigieron a los operadores de las unidades de transporte de pasajeros, a quienes les exigieron entregar una suma de dinero para evitar daños en su integridad física y su patrimonio.

Al encontrarse frente a un posible hecho delictivo, los uniformados se acercaron a ellos y, de acuerdo con el protocolo de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad, tras el cual les aseguraron dinero en efectivo, seis dispositivos telefónicos y una libreta con diferentes anotaciones, aunado a que fueron plenamente reconocidos por los denunciantes.

Por lo anterior, detuvieron a los hombres, los enteraron de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que, de acuerdo con las indagatorias policiales, se supo que, al parecer, los detenidos forman parte de una célula delictiva generadora de violencia dedicada al cobro de piso y extorsión en la zona norte de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

