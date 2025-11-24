Estas son las marchas y bloqueos viales para este 25 de noviembre en CDMX

Durante este mes se han realizado distintas manifestaciones y bloqueos en carreteras y autopistas, por lo quue la circulación en las vialidades se ha visto afectada en varios puntos del país.

El 15 de noviembre se llevó a cabo la marcha del contingente “Generación Z”, quienes se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, y repitieron la movilización el día 20 de noviembre.

Este 24 de noviembre los transportistas y productores realizaron un paro nacional y un bloqueo de carreteras y autopistas en varios estados, con la finalidad de manifestar diversas cuestiones, como que han sido victimas de violencia en las carreteras.

Productores y transportistas bloquearon la autopista Arco Norte, para exigir un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y seguridad en las carreteras. ı Foto: Cuartoscuro

Marchas y bloqueos viales para este 25 de noviembre en CDMX

Este 25 de noviembre se tiene prevista la marcha colectiva 25N, y de acuerdo con Amnistía Internacional México, la movilización comenzará a las 15:15 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, mientras que otros colectivos señalan concentraciones a partir de las 14:00 horas.

“Marchamos por las que ya no están, por las que alzan la voz, por las que vienen detrás” se lee en la convocatoria de Amnistía Internacional México, en la que también se encuentra un enlace para registrarse.

Convocatoria 25N Amnistía Internacional México ı Foto: X: @amnistiamexico

Este 25 de noviembre se realizará la Marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en esta participarán distintos colectivos como las madres buscadoras.

La Red Rompe el Miedo informó que monitoreará las movilizaciones que se lleven a cabo en la CDMX, e hizo un llamado a las autoridades para “respetar y garantizar el derecho de protesta de todas las personas, así como a buscar, recibir, difundir y publicar información sobre el desarrollo de la movilización.”

📣La RRM monitoreará las movilizaciones del #25N en #CDMX



Llamamos a las autoridades a respetar y garantizar el derecho de protesta de todas las personas, así como a buscar, recibir, difundir y publicar información sobre el desarrollo de la movilización.https://t.co/Qlcxem0RQv pic.twitter.com/vaYttNhJs4 — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) November 24, 2025

Se esperan afectaciones viales en Paseo de la Reforma, que estará cerrado entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Glorieta del Caballito, así como Avenida Juárez, Avenida 16 de Septiembre, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo y Zócalo.

¿Por qué se hace una marcha el 25 de noviembre?

El 25 denoviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de acuerdo con la ONU, la violencia contra las mujeres es cualquier acto de violencia que pueda tener un impacto dañino físico, sexual o psicológico para las mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido, por lo menos, un incidente de violencia.

Iconoclasia en CDMX por violencia contra la mujer ı Foto: Yosselin Pérez

“El 43.9% de ellas, han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.” detalla una publicación

En cuanto a los delitos cometidos contra la mujer, desde 2010 hasta 2018 se registró como principal incidencia delictiva en contra de las mujeres aquellas que están relacionadas con abuso sexual en un 42.6 por ciento y la violación en un 37.8 por ciento.