Solicitan presupuesto para fortalecer el servicio de limpia mediante nuevos camiones en CDMX.

Los diputados Juan Rubio Gualito y Alejandro Carbajal González presentaron ante el Congreso capitalino una propuesta para asignar al menos 150 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos 2026, con el fin de renovar el parque vehicular encargado del servicio de limpia. La documentación se turnó a las comisiones legislativas encargadas de la revisión del proyecto financiero.

Los legisladores expusieron que la recolección de residuos constituye un servicio público fundamental para el cumplimiento del derecho constitucional a un medio ambiente sano. Indicaron que la operación cotidiana del sistema respalda políticas de gestión ambiental y compromisos asumidos por la capital en materia de manejo responsable de desechos.

El texto entregado reconoce los avances del gobierno capitalino orientadas a fortalecer la infraestructura ambiental. No obstante, afirma que el crecimiento de la población capitalina propicia un incremento sostenido en la generación de residuos, lo que amplía la demanda del sistema y exige mayor capacidad operativa.

Señalaron que el desgaste del parque vehicular actual limita el alcance del servicio en zonas de intensa actividad urbana. En la propuesta, plantean que la adquisición de nuevas unidades permitiría mantener la cobertura y sostener los estándares previstos en los programas institucionales de recolección.

La solicitud incluye la necesidad de una partida exclusiva para este rubro, a fin de evitar dispersión presupuestal y garantizar la aplicación de los recursos en el componente específico del servicio. Esta medida, apuntaron, facilitaría la planeación operativa de las autoridades encargadas del sistema.

Rubio Gualito y Carbajal González recordaron que la Constitución local establece lineamientos para la prestación eficiente de los servicios públicos vinculados al tratamiento y disposición de residuos. Señalaron que estos mandatos sustentan la pertinencia de su propuesta ante el pleno legislativo.

La petición quedó registrada para su análisis durante el proceso de dictaminación del Presupuesto 2026, en el que las comisiones de Presupuesto y Hacienda deberán valorar la integración de los recursos solicitados.

JVR