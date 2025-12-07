Detienen a pareja que intentó asaltar tienda con réplica de arma de fuego, en Iztapalapa

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer y a un hombre que presuntamente asaltaron una tienda de conveniencia utilizando una réplica de arma de fuego, en la colonia Juan Escutia, Iztapalapa.

De acuerdo con un comunicado, los agentes recibieron un reporte del C2 Oriente sobre un robo en proceso en el cruce de J. Crisóstomo Bonilla y avenida Texcoco, por lo que acudieron al punto. Al llegar, el encargado del negocio, de 23 años, relató que la pareja entró al local “con un objeto similar a una pistola”, tomó mercancía y escapó en un vehículo negro.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras atender un reporte de robo emitido por los operadores del #C2 #Oriente, oficiales de la #SSC detuvieron a una mujer y a un hombre, señalados como posibles responsables de sustraer mercancía de una tienda de conveniencia, mientras amagaban a un… pic.twitter.com/d32XjccZOd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 7, 2025

Con la información proporcionada, los operadores del C2 y los policías implementaron un operativo de búsqueda. El documento señala que el automóvil fue ubicado sobre Eje 5 Sur y avenida Telecomunicaciones, en la colonia Chinam Pac de Juárez, donde los oficiales lograron interceptarlo.

Tras solicitar a los dos tripulantes que descendieran de la unidad y realizar una revisión preventiva “conforme a los protocolos de actuación policial”, los uniformados encontraron una réplica de arma corta entre sus pertenencias, según se lee en el informe.

La mujer, de 31 años, y el hombre, de 36, fueron detenidos, informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público junto con el vehículo y el objeto asegurado, donde se definirá su situación jurídica.

El comunicado añade que, tras un cruce de datos, se confirmó que el hombre ya contaba con un antecedente en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de disparos de arma de fuego, registrado en 2022.

