¿Dónde aplican la vacuna para influenza H3N2 en CDMX?

La nueva super gripe H3N2 registrada en Europa y Estados Unidos ha provocado intriga entre la población de México, en donde solo se ha registrado un caso hasta el momento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), en México solamente se ha registrado un caso de influenza H3N2 subclado K, y precisaron que el paciente respondió adecuadamente al tratamiento suministrado.

Esta variante de influenza, que también es conocida como supergripa, está causando preocupación entre la población, debido a que ha circulado información sobre su temprana aparición en el Reino Unido e Inglaterra, así como en Estados Unidos.

¿Dónde vacunarse contra la supergripa en CDMX?

El secretario de Salud, David Kershenobich informó, durante la conferencia de prensa del 16 de diciembre, que la influenza H3N2 subclado K es una variante que puede prevenirse mediante la vacuna contra influenza que existe en el país.

Debido a esto, hizo un llamado a la población para que asistan a vacunarse contra influenza, con el objetivo de prevenir casos graves y hospitalizaciones, por lo que es importante reforzar las vacunas de temporada invernal.

Asimismo, precisó que esta variante es más contagiosa que otras, sin embargo, responde bien al tratamiento que se suministra habitualmente contra influenza, tal como oseltamivir.

La campaña de vacunación invernal 2025-2026 incluye vacunas gratuitas disponibles en las unidades médicas del sector público, en donde se aplican dosis contra influenza, neumococo y COVID-19.

Las unidades médicas del sector público disponibles en CDMX son los Centros de Salud que pueden ser ubicados en la página de ser salud, asimismo, también es aplicada sin tener derechohabiencia en los centros de salud del IMSS e ISSSTE.

La población prioritaria para vacunación en temporada invernal son las niñas y niños menores de cinco años de edad, las personas adultas mayores de 60 años de edad o más, personas con enfermedades de riesgo, personal de salud, y personas embarazadas.

¿Cómo se puede prevenir contagios de supergripe?

La influenza influenza H3N2 subclado K es un subtipo de la influenza estacional, y para controlar infecciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar precauciones como vacunarse anualmente.

Asimismo, recomienda tomar medidas preventivas como el lavado constante y adecuado de manos, toser o estornudar adecuadamente cubriendo nariz y boca, y utilizar cubrebocas en entornos cerrados y concurridos.

Por su parte, además de las medidas preventivas ya mencionadas, el Sistema Nacional de Salud recomienda evitar saludar de mano o de beso, y mantener una ventilación adecuada en espacios concurridos.

En caso de contagiarse de influenza o presentar alguna sintomatología de enfermedades respiratorias se recomienda permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos, no automedicarse y buscar atención médica.

