Metro CDMX: ¿Qué pasa en Línea 8 y Línea 6 HOY 20 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

El Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este sábado 20 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 20 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este sábado 20 de diciembre, particularmente en la Línea 8, así como un incidente en la Línea 6.

Usuarios en la Línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, informaron que se presentaron retrasos en la ruta, que provocaron tiempos de espera de hasta 20 minutos, situación inusual para un sábado por la mañana.

A propósito, el Metro CDMX informó que los retrasos responden a la revisión en zona de vías en la Línea, pero que en breve se normalizaría la circulación.

“Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, escribió el Metro CDMX.

Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 20, 2025

Por otro lado, el sistema de transporte informó que se llevan a cabo labores de emergencia en la Línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera, para rescatar a un perrito que se encuentra atrapado en zona de vías. Lo anterior, informó, podría provocar retrasos.

“Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, escribió el Metro CDMX.

Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 20, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY sábado 20 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 20, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am