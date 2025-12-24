Refuerzan seguridad en terminales de autobuses de CDMX por temporada decembrina

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzó la presencia operativa de la Policía Auxiliar en las terminales de autobuses de la capital como parte del operativo decembrino, con el objetivo de proteger a las y los viajeros durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Además del fortalecimiento de la vigilancia, los elementos de la Policía Auxiliar emitieron una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a las personas usuarias de estas instalaciones, entre las que destacan mantener el equipaje siempre a la vista, resguardar documentos y objetos de valor en lugares seguros y evitar distracciones con el teléfono celular en zonas concurridas.

Asimismo, la corporación exhortó a las y los viajeros a acercarse al personal policial para solicitar orientación o acompañamiento cuando lo consideren necesario, así como a respetar la prohibición de ingresar a las terminales con armas de fuego, objetos punzocortantes o sustancias ilegales.

En el caso de quienes viajan con niñas, niños o personas adultas mayores, la SSC recomendó no perderlos de vista en ningún momento, a fin de prevenir incidentes durante la alta afluencia registrada en esta temporada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am