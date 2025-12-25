CDMX registra MALA calidad del aire hoy 25 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Calles vacías en la Ciudad de México tras celebraciones de Nochebuena, el 24 de diciembre.

Este jueves 25 de diciembre, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población por lo que se recomienda a la población en general evitar las actividades físicas al aire libre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 21 de diciembre

A las 10:00 horas de este jueves 25 de diciembre, ocho estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Tlalpan

En tanto, se informó que la calidad del aire es BUENA en el resto de la Ciudad de México y zona conurbada.

¿Cómo está la calidad del aire este 21 de diciembre en el Edomex?

A las 10:00 horas de este 25 de diciembre, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México registraron MALA calidad del aire:

Coacalco

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Tultitlán

Al mismo tiempo, en una estación se registra calidad de aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli

No se informó sobre estaciones de monitoreo en el Estado de México que no arrojaran datos o se encuentren en mantenimiento.

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 25 de diciembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Con su activación, se activan restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

