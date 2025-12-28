Estas son las 6 alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas para el 29 de diciembre

Este 28 de diciembre el frente frío número 25 estará afectando las regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país con chubascos, lluvias fuertes, temperaturas bajas y hasta caída de nieve o aguanieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional durante la tarde noche de este 28 de diciembre se aproxima a la frontera norte y noreste del país un nuevo frente frío, por lo que la masa de aire ártico provocará un descenso de la temperatura por la noche.

Este domingo se esperan Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

En las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del lunes.

Mientras que en las zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del lunes.

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas

Las seis alcaldías de la CDMX que tienen alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para este lunes 29 de diciembre:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana se espera que el 29 de diciembre desde las 03:00 horas hasta las 08:00 horas se registren temperaturas de 4 a 6 grados centígrados.

Pronóstico del clima para el lunes 29 de diciembre

De acuerdo con el SMN de la Comisión Nacional del Agua, el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, y entrará en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, por lo que se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Asimismo, se espera que la masa de aire ártico del frente frío ocasione un descenso de temperatura marcado en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de un evento de Norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, se tiene previsto que se registre caída de nieve y aguanieve en las Sierras de Chihuahua y Durango, y en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

