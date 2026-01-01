Estas son las 6 alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas este 2 de enero

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas

Este jueves el clima en la CDMX y en varios estados del país es frío a muy frío, con heladas e incluso bancos de niebla durante la mañana en las entidades ubicadas en la mesa del norte y la mesa central.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá en el noreste del país, y esta entrará en corriente con un chorro subtropical.

Debido a esto, se originarán rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noreste, mientras que se espera que para la mañana del viernes 2 de enero exista probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico del clima jueves 1 de enero Conagua ı Foto: SMN Conagua

Estas son las alcaldías con alerta por bajas temperaturas en CDMX

Se emitió alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX por bajas temperaturas, ya que se espera que a partir de las 02:00 horas y hasta las 08:00 horas de el viernes 2 de enero se registren temperaturas de 4 a 6 grados centígrados.

Las 5 alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Xochimilco

Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla por bajas temperaturas ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió alerta naranja por bajas temperaturas de 1 a 3 grados centígrados y heladas en la alcaldía Tlalpan para este 2 de enero de 02:00 a 08:00 horas.

Alerta naranja por bajas temperaturas en CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Se recomienda a las personas mantener un esquema de vacunación actualizado con vacunas contra neumococo, COVID e influenza, con la finalidad de prevenir casos graves y hospitalizaciones en esta temporada invernal.

Para este viernes 2 de enero se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mientras que en las onas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del viernes.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Se recomienda a las personas tomar precauciones durante esta temporada de fríos, y tomar algunas medidas en caso de utilizar anafres o calentadores para evitar intoxicación por monóxido de carbono.

⚠️ ¡Evitemos intoxicación por monóxido de carbono!

▶️ Si utilizas anafres, colócalos en un lugar ventilado

▶️ Realiza mantenimiento y ubica tus instalaciones de gas en el exterior

▶️ Mantén ventilada la cocina

▶️ Coloca tu calentador a un metro de distancia de materiales… pic.twitter.com/iS2CnjKxNa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

