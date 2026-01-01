Estas son las 6 alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas este 2 de enero

Este jueves el clima en la CDMX y en varios estados del país es frío a muy frío, con heladas e incluso bancos de niebla durante la mañana en las entidades ubicadas en la mesa del norte y la mesa central.
De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá en el noreste del país, y esta entrará en corriente con un chorro subtropical.
Debido a esto, se originarán rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noreste, mientras que se espera que para la mañana del viernes 2 de enero exista probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Estas son las alcaldías con alerta por bajas temperaturas en CDMX
Se emitió alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX por bajas temperaturas, ya que se espera que a partir de las 02:00 horas y hasta las 08:00 horas de el viernes 2 de enero se registren temperaturas de 4 a 6 grados centígrados.
Las 5 alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió alerta naranja por bajas temperaturas de 1 a 3 grados centígrados y heladas en la alcaldía Tlalpan para este 2 de enero de 02:00 a 08:00 horas.
Se recomienda a las personas mantener un esquema de vacunación actualizado con vacunas contra neumococo, COVID e influenza, con la finalidad de prevenir casos graves y hospitalizaciones en esta temporada invernal.
Para este viernes 2 de enero se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Mientras que en las onas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del viernes.
También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.
Se recomienda a las personas tomar precauciones durante esta temporada de fríos, y tomar algunas medidas en caso de utilizar anafres o calentadores para evitar intoxicación por monóxido de carbono.
