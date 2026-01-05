¿Quién era Roberto Hernández, el motociclista atropellado y arrastrado por el que piden justicia?

El caso de Roberto Hernández, un motociclista que murió asesinado por una conductora que lo atropelló y lo arrastró por más de 2 kilómetros, está causando indignación en las redes sociales.

Los usuarios exigen que las autoridades intervengan y den con la presunta culpable de la muerte del motociclista, pues en redes sociales ya exhibieron su identidad.

¿Quién era el motociclista Roberto Hernández?

Roberto Hernández era un hombre de 52 años, que se dedicaba a trabajar de repartidor en moto en aplicaciones de servicio como Uber y Didi.

Era un hombre de tez morena y cabello rizado, en la única imagen que circula en redes sociales de él se le puede ver muy sonriente.

También tenía un hermano llamado Rodrigo, quién ha aparecido en entrevistas en televisión hablando por su hermano, aseguró que Roberto era un hombre trabajador, negó que fuera asaltante, pues en redes sociales algunos cibernautas han hablado mal del hombre que falleció.

El hermano de Roberto, con lágrimas en los ojos, pidió justicia para el motociclista que murió de una manera brutal.

¿Qué le pasó al motociclista Roberto Hernández?

Roberto tenía una pareja sentimental, a quien él iba a ir a recoger al municipio de Nezahualcóyotl cuando el Honda azul lo golpeó.

Roberto se bajó de la moto para reclamarle a la persona del coche que lo aventó, sin embargo, la mujer lo embistió, lo atropelló y se lo llevó arrastrando debajo de su carro por 2 kilómetros.

🚨 Tragedia en Iztapalapa 🚨

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido y arrastrado por un automóvil en el cruce del Anillo Periférico y Eje 6 Sur. 😔 El conductor del Honda City azul huyó del lugar, dejando a la víctima mortalmente herida sobre el asfalto en la colonia… pic.twitter.com/JrSKfN0WFg — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 4, 2026

Otros conductores se dieron cuenta de lo sucedido así que inmediatamente empezaron a grabar y a llamar al 911 para pedir ayudar.

El cuerpo de Roberto se desprendió del carro porque la mujer pasó por un tope y los restos del motociclista se atoró y quedó tendido en el piso.

Roberto pasó una hora sobre el asfalto con lesiones severas, en las imágenes difundidas en Internet se observa que su casco quedó destrozado por el atropellamiento y el arrastre que pasó.

Policías llegaron a la zona cuando vieron el cuerpo, acordonaron el lugar y se llevaron el cuerpo.

Motociclistas se manifiesta por justicia para Roberto Hernández

Un grupo de motociclistas realizó un bloqueo en la Calzada de Tlalpan para exigir justicia por la muerte de Roberto. Así como su familia, quienes exigen que el caso no se investigue como accidente, sino como homicidio doloso.

Los usuarios de redes califican lo que sucedió con Roberto como una “salvajada” y una “aberración”, por lo que piden encontrar a la presunta responsable que fue identificada como Gaby Gómez.