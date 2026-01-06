Despiden familiares a Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa

Familiares de Roberto Hernández despidieron al motociclista, quien fue atropellado y arrastrado por dos kilómetros debajo de un vehículo en la alcaldía Iztapalapa.

Este martes 6 de enero Roberto Hernández, de 52 años, será sepultado en un panteón en Iztapalapa, luego de haber sido velado por sus familia y amigos en dicha alcaldía. Durante el velorio, sus hijos lamentaron el crimen y exigieron justicia por el motociclista.

“Lamentablemente nada de esto va a regresar a mi papá, pero yo creo que él no merecía haber tenido el final que tuvo. Mi padre siempre fue un hombre de bien, él nos inculcó siempre el ser buenas persona”, dijo su hijo mayor, Roberto Yair.

“Él era un hombre íntegro. Nunca tuvo necesidad de robar, él iba por su novia al trabajo, iba circulando y lo embistió”, apuntó por su parte el hermano de Roberto.

“Nosotros, en el momento en el que necesiten algo, siéntanse en la confianza de pedirlo, así como recibimos el apoyo de todos. No hay palabras para definir el amor y conexión que se siente, toda la familia lo agradece”, concluyó su hija.

Durante la madrugada del domingo 4 de enero, el repartidor en motocicleta fue atropellado por un vehículo de color azul, sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía de Iztapalapa.

Se sabe que debido al impacto, Roberto quedó atrapado debajo del vehículo, pero él o la conductora no se detuvo y lo arrastró por unos dos kilómetros, hasta la calle de Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde quedó el cuerpo sin vida del motociclista.

Entre las exigencias de la familia se encuentra que el delito de homicidio sea reclasificado como doloso, pues fue catalogado por la fiscalía capitalina como culposo, es decir, un accidente.

