Concluye instalación de 125 durmientes sintéticos en Línea B del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que los trabajos para la sustitución de 125 durmientes obsoletos de manera por nuevas piezas sintéticas en la Línea B quedaron concluidos este fin de semana.

Los nuevos durmientes sintéticos fueron instalados en el aparato de cambio de vía 11A/21, ubicado en el tramo elevado entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

Cabe resaltar que las labores las realizaron técnicos especialistas del Metro en el área de vías, durante las noches, sin afectar la operación de los trenes. Las últimas acciones se efectuaron el pasado sábado y domingo, jornadas en las que el Metro también realizó el colado de cuatro trabes.

En ese sentido, el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que, a su llegada al Metro, en ese mismo tramo de la Línea B se registró un incidente en las vías relacionado con la obsolescencia de los durmientes de madera, por lo que instruyó de inmediato la adquisición de durmientes nuevos, a fin de corregir de fondo la afectación en la geometría de la vía.

Los nuevos durmientes sintéticos permitirán recuperar la estabilidad, el trazo y el perfil de la vía en el tramo referido, con mayor confort al paso de los trenes, en beneficio de 401 mil personas usuarias diarias de la Línea B.

Al concluir los trabajos, Adrián Rubalcava, titular del Metro, reconoció la labor de las y los trabajadores del área de Vías e informó que se mantienen acciones permanentes de mejora continua en las instalaciones de la red.

Por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el Metro lleva a cabo acciones de mejora continua en las instalaciones de la red, con la finalidad de ofrecer un servicio óptimo al público usuario.

