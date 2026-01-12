Línea B del metro CDMX: ¿Cuándo reanuda operaciones con regularidad en las estaciones cerradas?

Durante el fin de semana un tramo de la Línea B del Metro de la CDMX se cerró, lo que provocó afectaciones en los traslados de muchas personas, sin embargo, se ofreció apoyo por parte del RTP para los usuarios.

Este sábado 11 y domingo 12 de enero se cerraron ocho estaciones de la Línea B del Metro debido a que se realizaron labores de mantenimiento en las trabes y durmientes correspondientes al tramo elevado.

El cierre de las estaciones Morelos, San Lázado, R. Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía, Bosques de Aragón y Villa de Aragón deribó en que las y los usuarios requirieran utilizar el servicio de RTP desde Morelos hacia Villa de Aragón para poder trasladarse.

Aviso del cierre de estaciones de la Línea B del Metro de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

¿Cuándo reanuda operaciones con regularidad?

Por la noche del domingo 11 de enero se el Metro informó que el sevicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) durante el fin de semana constó de 50 unidades que operaron de forma óptima.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento, informaron que se realizaron colados de trabes desde la madrugada del día sábado, mientras que el fraguado del concreto continuaba por la noche del domingo.

Servicio de apoyo de RTP al Metro Línea B ı Foto: X: @MetroCDMX

Asimismo, informaron que se concluyó con la instalación de durmientes sintéticos entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía de la Línea B del Metro, mientras que agradecieron a los usuarios afectados su comprensión.

De acuerdo con el Metro de la CDMX, el servicio de la Línea B comenzaría a operar con regularidad este lunes 12 de enero, por lo que los aproximadamente 401 mil usuarios que la utilizan podrán beneficiarse con el mantenimiento.

Labores de mantenimiento en la Línea B del Metro ı Foto: X: @MetroCDMX

Por la mañana de este lunes se reportó que los tiempos de recorrido aproximados en la Línea B del Metro era de aproximadamente 6 minutos, y este tiempo se ha mantenido estable durante las primeras horas del lunes.

Pese a que el Metro reporta que los traslados funcionan con regularidad, usuarios reportaron por medio de redes sociales que durante las primeras horas del lunes había retrasos tanto en la Línea B del Metro como en la A, 8 y 1.

Además del servicio de apoyo del RTP, también se ofreció un operativo de información, asistencia y orientación para los usuarios, mismo que estuvo a cargo del personal de Seguridad Institucional, Protección Civil y Atención al usuario.

