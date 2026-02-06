Líder sindical del Metro CDMX, Fernando Espino, advierte paros en Líneas 3, 2 y 9

Fernando Espino, líder sindical del Metro CDMX, habló en entrevista para Al mediodía con Solórzano.

Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, advirtió que, si el Gobierno capitalino no atiende las demandas para mejorar las condiciones del mismo, se llevarán a cabo paros escalonados que afectarán principalmente las líneas 3, 2 y 9, de alta afluencia.

En entrevista para Al mediodía con Solórzano, Espino Arévalo se refirió a las manifestaciones que el Sindicato ha llevado a cabo en días recientes, con las cuales, aseguró, se exige al Gobierno capitalino más recursos en favor del mantenimiento de trenes, vías e instalaciones eléctricas y electromecánicas.

Aspecto del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Aseguró que las exigencias ya fueron presentadas ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, por lo que el asunto ya está en manos de las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: Aumentaron solicitudes con la pandemia Insisten en licencias para el trabajo sexual

En este sentido, el líder sindical advirtió que, de no darse pronta respuesta, entonces se presionará a través de paros en el sistema de transporte, que inicialmente afectarán la Línea 3 (de Indios Verdes a Universidad), la Línea 2 (de Cuatro Caminos a Tasqueña) y la Línea 9 (de Pantitlán a Tacubaya).

Sin embargo, enfatizó que estos paros serán escalonados, es decir, los trabajadores laborarán una hora y dejarán de trabajar otra.

La tendencia es llevar a cabo paros escalonados: trabajar una hora y dejar de trabajar otra hora, específicamente en las líneas 3, 2 y 9. Es lo que mis compañeros me han sugerido y por ahí va la tendencia Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro



A propósito de las demandas del Sindicato, Fernando Espino dijo a Al mediodía con Solórzano que se requieren más recursos para darle un mantenimiento efectivo al sistema de transporte, el cual, acusó, opera en “condiciones críticas”.

Explicó que 187 trenes superan el kilometraje máximo recomendado (de 750 mil kilómetros), además de que 11 trenes presentan desgaste severo por exceso de kilometraje. Otros 93 trenes están colapsados, fuera de operación y sin posibilidad de uso.

No es que queramos ser alarmistas, sino que es una necesidad imperante que se nos otorguen los recursos necesarios. [...] Lo hacemos por la seguridad de los millones de usuarios Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro



En este sentido, el líder sindical exhortó a la ciudadanía a sumarse a la presión a las autoridades capitalinas para que se cumpla con esta exigencia.

Hacemos un llamado respetuoso a todos los usuarios para que nos apoyen en nuestras demandas, que son demandas justas y en beneficio de su propia seguridad Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am