Conductora choca contra patrullas en alcaldía Cuauhtémoc; ella y dos policías resultan lesionados

Una conductora chocó contra dos patrullas del programa Conduce Sin Alcohol, en la alcaldía Cuauhtémoc, hechos por los cuales resultaron heridos ella y dos policías, además de que la mujer fue puesta a disposición de las autoridades.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre los hechos que ocurrieron la madrugada de este sábado, cuando una mujer impactó contra dos patrullas que formaban parte del programa popularmente conocido como “Alcoholímetro”, sobre la calle de Misioneros, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Conductora choca contra patrullas en la Cuauhtémoc



Una conductora de 28 años protagonizó un aparatoso accidente en Avenida Circunvalación al impactar dos unidades de la SSC.



En el cruce con la calle Misioneros, la mujer perdió el control y embistió directamente a las patrullas… pic.twitter.com/D7i9S5hl4G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2026

De acuerdo con la descripción de los hechos, la mujer perdió el control e impactó directamente contra los vehículos, hechos por los cuales ella y dos oficiales resultaron heridos.

Las tres personas fueron valoradas por médicos, quienes concluyeron que ninguna ameritó traslado a hospital.

Sin embargo, la mujer, de 28 años, también fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC tomaron conocimiento de un percance vial, en el que la conductora de un automóvil chocó con dos vehículos oficiales que abanderaban un punto del programa #ConduceSinAlcohol, en calles de la @AlcCuauhtemocMx.



Los hechos ocurrieron cuando… pic.twitter.com/ZKHKrSm8nP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 7, 2026

De manera extraoficial, se reportó que la conductora manejaba en estado de ebriedad, si bien esto no ha sido confirmado por autoridades.

Se desconocen más detalles de la identidad de la joven, así como de los cargos que podría enfrentar por estos hechos.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

