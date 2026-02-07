Conductora choca contra patrullas en alcaldía Cuauhtémoc; ella y dos policías resultan lesionados

Una conductora chocó contra dos patrullas del programa Conduce Sin Alcohol, en la alcaldía Cuauhtémoc, hechos por los cuales resultaron heridos ella y dos policías, además de que la mujer fue puesta a disposición de las autoridades.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó sobre los hechos que ocurrieron la madrugada de este sábado, cuando una mujer impactó contra dos patrullas que formaban parte del programa popularmente conocido como “Alcoholímetro”, sobre la calle de Misioneros, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con la descripción de los hechos, la mujer perdió el control e impactó directamente contra los vehículos, hechos por los cuales ella y dos oficiales resultaron heridos.
CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 7 de febrero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?
Las tres personas fueron valoradas por médicos, quienes concluyeron que ninguna ameritó traslado a hospital.
Sin embargo, la mujer, de 28 años, también fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente.
De manera extraoficial, se reportó que la conductora manejaba en estado de ebriedad, si bien esto no ha sido confirmado por autoridades.
Se desconocen más detalles de la identidad de la joven, así como de los cargos que podría enfrentar por estos hechos.
¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?
Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:
- Respeta las señales de tráfico: Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad
- Mantén la distancia: Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción
- No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario
- Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima
- Usa el cinturón de seguridad: Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen
- No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas: Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido
- Mantén tu vehículo en buen estado: Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones
- Sé previsivo y anticipa situaciones: Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros
- Usa las luces adecuadamente: Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla
- Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am