‘Vamos a ganarle al sarampión’: Clara Brugada; lanza operativo masivo de vacunación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el despliegue de un operativo territorial de vacunación contra el sarampión que incluye 500 brigadas integradas por mil 500 vacunadores, ante el registro de 166 casos confirmados en la capital hasta el 6 de febrero, de los cuales 81 por ciento corresponde a personas no vacunadas.

Clara Brugada detalló que la estrategia contempla módulos de vacunación con horario extendido hasta las 11 de la noche en las 16 alcaldías, 70 estaciones del Metro, y puntos fijos en zonas de alta concentración como el Zócalo, la Alameda y diversos mercados.

“Tenemos las condiciones para derrotar al sarampión. Sabemos que nuestra ciudad es la capital de todos los mexicanos y mexicanas y por lo tanto aquí tenemos la mayor concentración humana del país”, afirmó Clara Brugada, quien hizo un llamado urgente a la población para acudir a vacunarse.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadín Gasman, informó que de los 166 casos registrados, 122 corresponden a 2025 y destacó que el 81 por ciento de los casos no estaba vacunado y “esto nos confirma que la vacuna hace la diferencia”.

Gasman Silverman explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. “Una sola persona enferma puede contagiar hasta 18 más”, advirtió la funcionaria, quien subrayó que la vacunación es la herramienta más efectiva y segura para prevenir la enfermedad.

Por su parte, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kersnovích, hizo un llamado específico a la población. “Cualquier persona que tenga entre seis meses de edad y 49 años de edad, no importa si recuerda o si estuvo vacunada o no, que acuda a ponerse cuando menos una dosis de la vacuna”, señaló el funcionario federal, quien también recomendó el uso de cubrebocas ante síntomas gripales.

El operativo incluye 21 puntos con horario extendido de nueve de la mañana a 11 de la noche en las 16 demarcaciones, 50 puntos fijos en lugares de alta concentración, 100 puntos en el sistema de transporte público (70 en Metro, 10 en Metrobús, 10 en transportes eléctricos y 10 en RTP), y 50 brigadas en escuelas de nivel medio superior y superior.

Adicionalmente, se implementará una estrategia especial en las centrales camioneras y en la Central de Abasto, donde participarán el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para vacunar a las 400 mil personas que llegan diariamente de todo el país.

“De los 166 casos de la ciudad, 86 son mayores de edad y están entre 20 y 45 años de edad. Así que todos los que tengan de 49 años hacia abajo, por favor, que se vacunen”, enfatizó Brugada Molina, desmintiendo la percepción de que el sarampión solo afecta a niños.

El representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, José Moya Medina, celebró la campaña y recordó que la región de las Américas eliminó el sarampión en 2016, pero advirtió que “estos logros no son irreversibles”, citando brotes recientes en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Belice, Argentina, Perú, El Salvador y Costa Rica.

Hasta la fecha, la Ciudad de México ha aplicado 909 mil dosis de vacuna contra el sarampión, y solo en la última semana se vacunaron más de 50 mil personas. La vacuna es gratuita y está disponible en los 300 centros de salud de la capital y en los módulos instalados para la campaña.

Clara Brugada cerró su mensaje con una convocatoria: “Abramos la puerta a la salud y cerremos la puerta al sarampión. Esta ciudad tiene experiencia y vamos a ganarle al sarampión”.

