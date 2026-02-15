CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 15 de febrero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Conoce el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este domingo 15 de febrero de 2026, la calidad del aire es MUY MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo muy alto para la salud de la población .

En La Razón actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el más reciente reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre la concentración de contaminantes que pueden afectar la salud, como:

Partículas PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

¿Cómo está la calidad del aire este 15 de febrero en CDMX?

A las 16:00 horas de este domingo 15 de febrero, cinco estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MUY MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Álvaro Obregón (PED)

Al mismo tiempo, cinco estaciones reportan MALA calidad del aire:

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Solo una estación reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 15 de febrero en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 15 de febrero, seis estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, dos estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Coacalco (VIF)

Asimismo, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

Ante niveles altos de radiación UV se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de ese domingo 15 de febrero de 2026. ı Foto: SIMAT

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM, y el 12 de febrero se declaró la segunda, que se extendió por 51 horas.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

