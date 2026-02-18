CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 18 de febrero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tras la suspensión de la tercera Contingencia Ambiental del año, que estuvo activa por casi 48 horas, este miércoles 18 de febrero de 2026, persiste la presencia de contaminantes, por lo que la calidad del aire MUY MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

En La Razón de México actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre altas concentraciones de contaminantes, como Ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, que pueden afectar la salud de la población.

¿Cómo está la calidad del aire este 18 de febrero en CDMX?

A las 15:00 horas de este miércoles 18 de febrero, al menos una estación de monitoreo en la Ciudad de México registra MUY MALA calidad del aire:

Tláhuac (TAH)

Al mismo tiempo, siete estaciones reportan MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

En tanto, tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 18 de febrero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 18 de febrero, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México registra BUENA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Al mismo tiempo, en 8 estaciones se reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este miércoles 18 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles y exponerse al sol, como utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

