CDMX registra MALA calidad del aire hoy 21 de febrero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Conoce el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 21 de febrero de 2026 la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y eleva las probabilidades de que se active la Contingencia Ambiental.

En La Razón de México actualizamos EN VIVO y cada hora el estado de la calidad del aire, con base en el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que advierte sobre altas concentraciones de contaminantes, como Ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, que pueden afectar la salud de la población.

¿Cómo está la calidad del aire este 21 de febrero en CDMX?

A las 16:00 horas de este sábado 21 de febrero, todas las estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 21 de febrero en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 21 de febrero, al menos dos estaciones de monitoreo activas en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

En contraste, en cinco estaciones se reporta BUENA calidad del aire:

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Al mismo tiempo, otras tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Asimismo, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Tultitlán (TLI)

La calidad del aire en la ZMVM a las 16:00 horas de ese sábado 21 de febrero de 2026. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles.

Sin embargo, en caso de exponerse al sol, se recomienda utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

Durante 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

