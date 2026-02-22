Afirman que transportes de CDMX van a operar con normalidad tras muerte de ‘El Mencho’.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que todas las instituciones públicas, sistemas de transporte y servicios en general operarán con normalidad en la capital, luego de los sucesos de violencia en diferentes estados del país presuntamente causados por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Vía una tarjeta informativa el Gobierno capitalino informó que “la ciudad se mantiene en calma” y que el Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, trabaja de manera coordinada con el Gobierno federal para garantizar la seguridad de la población; así lo informaron pese a que el Estado de México suspendió clases en 14 municipios.

De acuerdo con el reporte oficial, este domingo todas las oficinas, secretarías, organismos descentralizados y dependencias que brindan atención a la ciudadanía operaron sin contratiempos, dinámica que se mantendrá este lunes.

Transporte público en CDMX, sin restricciones

Las autoridades capitalinas detallaron que las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como los servicios de Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús, no reportan afectaciones en su funcionamiento.

Asimismo, los servicios de salud como hospitales y clínicas continúan brindando atención de manera regular. En el mismo sentido, las actividades educativas, económicas y culturales se desarrollarán con normalidad.

El gobierno capitalino subrayó que se mantendrá atento ante cualquier situación relevante y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informará oportunamente sobre cualquier evento que pudiera impactar a la ciudadanía.

JVR