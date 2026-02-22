Brugada destaca avance en construcción de colonias sustentables con transformación integral de Santa Úrsula

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Al encabezar la jornada número 50 del programa Casa por Casa, desde el pueblo de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se desarrolla un proyecto integral de infiltración de agua de lluvia que incluye la construcción de tanques tormenta y un jardín pluvial.

Ante habitantes de la zona, expuso que la protección del medio ambiente es uno de los ejes estratégicos de su administración, por lo que se avanza en la construcción de colonias, pueblos y barrios originarios sustentables con programas como “Cosecha de Lluvia”, y la instalación de calentadores solares y huertos urbanos en viviendas.

Detalló que 2025 concluyó con más de 8 mil viviendas beneficiadas en Santa Úrsula y colonias aledañas. Subrayó que este pueblo originario es el primero de la Ciudad de México donde se aplica un programa integral de sustentabilidad.

Programa integral benefició a 5 mil 213 mujeres y 3 mil 369 hombres en cinco colonias de Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Respecto a la captación pluvial, explicó que el objetivo es recuperar agua de lluvia para uso doméstico, desde viviendas, calles y espacios públicos, lo que permitirá infiltrar millones de litros al subsuelo y fortalecer los mantos acuíferos.

Reiteró además el compromiso de su administración de proteger los bosques y el suelo de conservación, e informó que, en coordinación con las alcaldías, se implementará un programa para transformar camellones en áreas de absorción pluvial.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, detalló que el programa integral benefició a 5 mil 213 mujeres y 3 mil 369 hombres de las colonias Ajusco, Pueblo de San Lorenzo Huipulco, Pueblo de Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula y Viejo Ejido de Santa Úrsula, donde se instalaron 16 mil 196 componentes sustentables, distribuidos en 5 mil 396 sistemas de captación de lluvia, 4 mil 800 calentadores solares y 6 mil huertos urbanos.

Los sistemas de captación permitirán recolectar más de 300 millones de litros de agua al año , generar ahorros superiores a 36 millones de pesos anuales y reducir la dependencia de pipas.

Gobierno de Ciudad de México destaca la instalación de5 mil 396 sistemas de captación de lluvia. ı Foto: Cortesía

Añadió que los calentadores solares pueden disminuir hasta 70 por ciento el consumo de gas LP, lo que representa un ahorro familiar mayor a 500 pesos mensuales, además de fomentar el uso de energías limpias. En cuanto a los huertos urbanos, señaló que permiten producir alimentos frescos libres de agroquímicos, fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la huella de carbono.

En materia de intervenciones urbanas, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que, a través del programa “Comunidad Iluminada, Comunidad Segura”, se colocarán cerca de 2 mil 500 nuevas luminarias a lo largo de 174 calles, que en conjunto suman 52 kilómetros, cuyo avance actual es del 60 por ciento. El proyecto se prevé concluir en su totalidad a más tardar a finales de marzo de este año.

Este programa contempla la instalación de luminarias de hasta 250 watts en avenidas de más de 12 metros de ancho, mientras que en calles angostas y andadores se colocan equipos de entre 100 y 170 watts.

Asimismo, aseguró que continúan los trabajos de iluminación en calles y espacios públicos del pueblo de Santa Úrsula Coapa y colonias aledañas, así como acciones de embellecimiento urbano mediante el programa “Yolotl Anáhuac”.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, reportó la rehabilitación integral de ocho pozos en la zona, lo que permitió incrementar la producción en 130 litros por segundo adiciones y mejorar el servicio.

Para mitigar inundaciones, explicó que se construyeron dos colectores, uno de un kilómetro y otro de 1.4 kilómetros, conectados a tres tanques reguladores, uno de ellos un jardín de lluvia con capacidad de infiltración del vital líquido al subsuelo.

Detalló que el tanque sur tiene capacidad de 3 mil 500 metros cúbicos, el norte de 5 mil 500 y el jardín de lluvia de mil, sumando 10 mil metros cúbicos de regulación, lo que lo convierte en el sistema de infiltración pluvial más grande del país.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, informó que mediante el programa “Yolotl Anáhuac” se transformará la imagen urbana con murales, pintura de viviendas y medallones históricos.

En tanto, con la estrategia “Do, Re, Mi, Fa, Sol” se imparten clases de música en tres escuelas y se ampliará al resto de planteles de la comunidad. Asimismo, anunció el Festival Casa por Casa, que incluirá un paseo histórico sobre la fundación y evolución de la colonia.

El subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez Cortés, reportó que durante la jornada número 50 del “Casa por Casa” se han recibido 663 solicitudes de servicios, principalmente en materia de seguridad, alumbrado público y mantenimiento urbano.

Indicó que hasta la edición 49 se habían visitado 344 mil 622 viviendas, equivalentes a un millón 225 mil 479 personas beneficiadas en 111 unidades territoriales, con 87 mil 905 solicitudes recibidas y 78 mil 475 atendidas, lo que representa un avance del 89 por ciento.

Finalmente, el alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó la coordinación con el gobierno capitalino para ejecutar obras públicas que mejoren la infraestructura urbana rumbo a la Copa del Mundo y que permanezcan como legado para las próximas generaciones.

cehr