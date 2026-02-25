Encabeza Brugada Agenda Metropolitana: lanza Placas del Mundial 2026 y refuerza Estrategia de Salud y Reciclaje

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó este martes una serie de avances estratégicos que integran la modernización administrativa, el fortalecimiento de la salud pública y la firma de convenios de colaboración con la iniciativa privada para el manejo de residuos sólidos.

Innovación Digital y Movilidad

Clara Brugada Molina anunció el lanzamiento de las placas conmemorativas de la Copa Mundial 2026, las cuales tienen un costo de mil 500 pesos y pueden tramitarse de forma digital o presencial para vehículos nuevos, usados o foráneos. A la fecha, se cuenta con una disponibilidad de 60 mil placas, cuya recaudación —estimada en 90 millones de pesos— será invertida íntegramente en proyectos de electromovilidad. Asimismo, destacó la actualización de la App CDMX, que ahora permite el pago de predial, agua y líneas de captura, así como la descarga de comprobantes digitales y la localización de oficinas de la Tesorería.

Seguimiento Epidemiológico: Sarampión

En el balance de salud, se informó que al día de hoy se registran 349 casos de sarampión, de los cuales 52 corresponden a residentes del Estado de México. Se detalló que 29 personas han requerido hospitalización y que el 63 por ciento de los casos no contaba con antecedente vacunal. Hasta el momento, se han aplicado un millón 461 mil dosis de una meta total de 2.04 millones, trabajando en estrecha coordinación con el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. Para facilitar el acceso, se mantienen activos más de 100 puestos de vacunación, incluyendo módulos con horario extendido hasta las 24:00 horas.

Sustentabilidad y Acuerdo con la ANTAD

Finalmente, Clara Brugada Molina encabezó la firma del acuerdo “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar” con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Este convenio busca optimizar la gestión de las 8 mil 500 toneladas de residuos que se reciben diariamente en la capital, integrando a más de 8 mil puntos de venta en las labores de difusión y separación de desechos desde el sector comercial. “La suma de la industria privada es fundamental para hacer de la Ciudad de México una entidad más limpia y consciente de su impacto ambiental”, concluyó la Jefa de Gobierno.

