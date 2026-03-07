SSC y FGJ arrestan a 3 hombres en posesión de un arma de fuego y droga, en la Cuauhtémoc

Durante un patrullaje preventivo y de reconocimiento, realizado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, detuvieron a tres jóvenes en posesión de un arma de fuego y dosis de aparente droga, uno de ellos posible integrante de un grupo delictivo generador de violencia.

Mientras circulaban en la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, como parte de las labores de investigación, para recabar información, los oficiales se percataron que un hombre portaba en sus manos un objeto similar a una pistola, por lo que se aproximaron y le marcaron el alto a él y a sus acompañantes.

En ese momento, los jóvenes comenzaron a correr, sin embargo metros adelante antes de ingresar a una unidad habitacional les dieron alcance y conforme a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva tras la cual les aseguraron 30 dosis de aparente marihuana y un arma de fuego corta abastecida con ocho cartuchos útiles.

Por lo anterior, los hombres, dos de 20 años y uno que dijo tener 16 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

Cabe señalar que, de acuerdo con información obtenida en las indagatorias, se supo que uno de los jóvenes de 20 años está identificado como probable integrante de un grupo delictivo, antagónico de otra célula con la que mantiene disputa en la colonia Morelos.

Además, se le relaciona con tres eventos de disparos ocurridos en junio, octubre y diciembre de 2024 donde tres personas resultaron lesionadas y una perdió la vida; y otro ocurrido en abril de 2025 donde una mujer y un hombre resultaron lesionados.

También, se pudo saber que este probable responsable cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de Portación de arma de fuego; mientras que su acompañante de 20 años registra un ingreso por Delitos contra la salud.

