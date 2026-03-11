Brugada impulsa reforma constitucional para blindar el gasto social y la protección a la primera infancia en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció hoy una ambiciosa estrategia de política social orientada a fortalecer el estado de bienestar en la Ciudad de México. El eje central de la presentación fue la iniciativa de reforma constitucional en materia de gasto social, la cual busca garantizar que los recursos destinados a los derechos ciudadanos tengan un carácter progresivo y no sufran retrocesos presupuestarios.

La propuesta legislativa establece que el gasto social en la Ciudad de México no podrá ser inferior, en términos reales, al ejercicio del año anterior. Asimismo, otorga prioridad constitucional a la primera infancia, garantizando el derecho de niñas y niños de cero a tres años a contar con un apoyo económico y obligando al gobierno a construir un sistema de educación inicial integral. Este sistema incluirá infraestructura, formación de educadores y el presupuesto necesario, contemplando la creación de 300 centros de cuidado para que cada infante tenga un espacio asegurado desde su nacimiento.

En términos de impacto social, Clara Brugada Molina destacó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2018 y 2024 el número de hogares capitalinos con acceso a programas sociales pasó de 674 mil a un millón 600 mil, alcanzando una cobertura del 52%. Por su parte, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALUA) reportó que en ese mismo periodo 854 mil personas salieron de la pobreza y la pobreza extrema se redujo a más de la mitad, logrando además que el 10% más rico de la ciudad disminuyera su concentración de riqueza del 60% al 53%.

Para 2026, la inversión en transferencias económicas superará los 13 mil millones de pesos. Los alcances programáticos proyectados para este año son:

Desde la Cuna: Llegará al 50% de la población de 0 a 3 años (170 mil menores).

Ingreso Ciudadano Universal: Cubrirá al 50% de las personas de 57 a 59 años (155 mil beneficiarios).

Pensión Hombres Bienestar: Alcanzará al 70% de los adultos de 60 a 64 años (154 mil personas).

Apoyos adicionales: 635 mil familias en Mercomuna, 2 mil jóvenes con becas de transporte universitario (meta del 60% en escuelas públicas), 20 mil mujeres embarazadas y 3 mil mujeres cuidadoras.

Al concluir su intervención, la Clara Brugada Molina reafirmó el compromiso de su administración con la equidad:

“Avanzamos a la construcción de una ciudad más humana y menos desigual”. Subrayó además la magnitud de esta red de protección al señalar que: “seremos la primera ciudad del mundo en tener una garantía incondicional de un ingreso mínimo para las grandes mayorías”.

