CAMe mantiene la cuarta Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

CAMe activó la cuarta Contingencia Ambiental de 2026 el pasad 10 de marzo.

Debido a que persisten las altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener la cuarta Contingencia Ambiental del año en la Zona Metropolitana del Valle de México, que suma casi 24 horas activa.

¿Cómo está la calidad del aire este 11 de marzo en la CDMX?

A las 15:00 horas de este miércoles 11 de marzo se registra MUY MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, de acuerdo con último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

En la Ciudad de México, 10 estaciones de monitoreo registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, al menos una estación reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 11 de marzo en Edomex?

A las 15:00 horas de este 11 de marzo, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México registra MUY MALA calidad del aire:

Naucalpan (FAC)

En contraste, en sólo una estación se reporta BUENA calidad del aire:

Ecatepec (SAG)

Al mismo tiempo, en 8 estaciones se reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

Asimismo, sólo una estación registra calidad del aire ACEPTABLE:

Coacalco (VIF)

Al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este miércoles 11 de marzo de 2026. ı Foto: SIMAT

Aunque será hasta las 20:00 horas, o antes, que la CAMe informe si se mantiene el doble Hoy No Circula, para este miércoles 11 de marzo siguen vigentes las restricciones vehiculares para:

Vehículos con engomado rojo , holograma 1 y terminación de placas 3 y 4

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con 0 y 00, engomado rojo , terminación de placa 3 y 4

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí circulan pese a la Contingencia Ambiental?

Este miércoles 11 de marzo están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al rojo y terminación de placas 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 0, 2, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

