Sarampión CDMX: Este es el número de casos HOY 11 de marzo

Este 2026 los casos confirmados y los posibles casos de sarampión han aumentado en el país, por lo que incluso la OPS emitió una alerta epidemiológica durante los primeros días de febrero, tanto en el continente americano como en México.
Debido al aumento de casos de sarampión, en diversas entidades del país se comenzaron a tomar medidas preventivas en las escuelas públicas, y las campañas de vacunación aumentaron significativamente.
Las muertes que se han reportado por contagio de sarampión indican que las personas que lamentablemente perdieron la vida no contaban con la vacuna contra dicha enfermedad, como es el caso del último reporte de defunción en Sinaloa.
El pasado 5 de marzo el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que una mujer de 34 años de edad contrajo el sarampión por medio de su hijo de un año de edad, precisó que esta no contaba con la vacuna y además padecía diabetes.
De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México del 10 de marzo de 2026, desde el 1 de enero hasta este miércoles se cuenta con 33 mil 133 casos probables, de los cuales 12 mil 963 son casos confirmados de sarampión en todo el país.
En la Ciudad de México se tienen mil 478 casos probables acumulados en lo que va del 2026, de los cuales 464 son casos confirmados acumulados y no se ha reportado ninguna defunción este año.
La situación actual de sarampión en México por estado; en cuanto a casos confirmados acumulados del 2026 es la siguiente:
- Chihuahua 32
- Jalisco 3 mil 823
- Chiapas 570
- CDMX 464
- Michoacán 113
- Guerrero 82
- Sinaloa 234
- Sonora 139
- México 193
- Durango 142
- Puebla 169
- Colima 82
- Quintana Roo 79
- Tabasco 69
- Coahuila 7
- Baja California 24
- Veracruz 44
- Nayarit 38
- Nuevo León 40
- Querétaro 29
- Morelos 14
- Tlaxcala 34
- Oaxaca 20
- Zacatecas 1
- Yucatán 16
- Campeche 3
- Baja California Sur 8
- San Luis Potosí 9
- Hidalgo 14
- Aguascalientes 12
- Guanajuato 7
Los menores de entre 1 y 4 años de edad han reportado mil 747 casos, por lo que representan al grupo de edad con mayor número de casos; seguidos del grupo de 5 a 9 años de edad, con mil 522 casos; y el grupo de 25 a 29 años de edad cuenta con mil 511 casos confirmados.
“La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 64.46 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 20.39 y 14.37 respectivamente.” se lee en el reporte.
En cuando a las defunciones, entre el periodo 2025-2026 se han confirmado 34 hasta el momento, las cuales están distribuidad de la siguiente manera:
- Chihuahua 21
- Jalisco 4
- Sonora 1
- Durango 2
- Michoacán 1
- Tlaxcala 1
- Ciudad de México 1
- Chiapas 1
- Guerrero 1
- Sinaloa 1
