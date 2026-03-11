Sarampión CDMX: Este es el número de casos HOY 11 de marzo

Este 2026 los casos confirmados y los posibles casos de sarampión han aumentado en el país, por lo que incluso la OPS emitió una alerta epidemiológica durante los primeros días de febrero, tanto en el continente americano como en México.

Debido al aumento de casos de sarampión, en diversas entidades del país se comenzaron a tomar medidas preventivas en las escuelas públicas, y las campañas de vacunación aumentaron significativamente.

Las muertes que se han reportado por contagio de sarampión indican que las personas que lamentablemente perdieron la vida no contaban con la vacuna contra dicha enfermedad, como es el caso del último reporte de defunción en Sinaloa.

El pasado 5 de marzo el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que una mujer de 34 años de edad contrajo el sarampión por medio de su hijo de un año de edad, precisó que esta no contaba con la vacuna y además padecía diabetes.

Sarampión ı Foto: Especial

Número de casos de sarampión en CDMX

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México del 10 de marzo de 2026, desde el 1 de enero hasta este miércoles se cuenta con 33 mil 133 casos probables, de los cuales 12 mil 963 son casos confirmados de sarampión en todo el país.

En la Ciudad de México se tienen mil 478 casos probables acumulados en lo que va del 2026, de los cuales 464 son casos confirmados acumulados y no se ha reportado ninguna defunción este año.

Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, México, 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud

La situación actual de sarampión en México por estado; en cuanto a casos confirmados acumulados del 2026 es la siguiente:

Chihuahua 32

Jalisco 3 mil 823

Chiapas 570

CDMX 464

Michoacán 113

Guerrero 82

Sinaloa 234

Sonora 139

México 193

Durango 142

Puebla 169

Colima 82

Quintana Roo 79

Tabasco 69

Coahuila 7

Baja California 24

Veracruz 44

Nayarit 38

Nuevo León 40

Querétaro 29

Morelos 14

Tlaxcala 34

Oaxaca 20

Zacatecas 1

Yucatán 16

Campeche 3

Baja California Sur 8

San Luis Potosí 9

Hidalgo 14

Aguascalientes 12

Guanajuato 7

Tasa de incidencia de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipio de notificación, México 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud

Los menores de entre 1 y 4 años de edad han reportado mil 747 casos, por lo que representan al grupo de edad con mayor número de casos; seguidos del grupo de 5 a 9 años de edad, con mil 522 casos; y el grupo de 25 a 29 años de edad cuenta con mil 511 casos confirmados.

“La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 64.46 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 20.39 y 14.37 respectivamente.” se lee en el reporte.

Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México, acumulados 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud

En cuando a las defunciones, entre el periodo 2025-2026 se han confirmado 34 hasta el momento, las cuales están distribuidad de la siguiente manera:

Chihuahua 21

Jalisco 4

Sonora 1

Durango 2

Michoacán 1

Tlaxcala 1

Ciudad de México 1

Chiapas 1

Guerrero 1

Sinaloa 1

