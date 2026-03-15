¿Calor, lluvia o frío?: Este es el pronóstico del clima para este 15 de marzo en CDMX y el país

Ángel de la Independencia en la CDMX.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 41 ingresará sobre el norte y noreste del país en el transcurso de la tarde y traerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante la noche.

Lo anterior, debido a la interacción de una vaguada polar con la corriente en chorro subtropical, mientras que, en las primeras horas del lunes, se prevé que comience un evento de “Norte” intenso en el litoral de Tamaulipas.

En tanto, habrá lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en entidades del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional por un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del país junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la onda de calor seguirá en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este), pero finalizará en Durango, Sinaloa y Nayarit.

En un conjunto, los sistemas meteorológicos mencionados causarán diversos efectos, tomando en cuenta que las rachas fuertes de viento podrán derribar árboles y anuncios publicitarios:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y posibles tolvaneras, durante la noche en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Y en la Ciudad de México

Hacia la tarde, se pronostica ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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FGR