CNTE y policías se enfrentan en el Zócalo de CDMX durante protesta

Momentos de tensión se registraron este mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron un enfrentamiento con elementos de tránsito capitalinos en el marco de su movilización.

Alrededor de las 12:40 horas, el contingente que avanzó desde Paseo de la Reforma arribó a la Plaza de la Constitución, donde previamente ya se habían instalado casas de campaña como parte del plantón anunciado por 72 horas.

La confrontación se originó cuando los manifestantes intentaron ingresar equipo de sonido al Zócalo. De acuerdo con los primeros reportes, policías de tránsito impidieron el acceso de una camioneta, lo que desató empujones, gritos y jaloneos entre ambas partes.

▶ #Vídeo | Confrontación entre maestros miembros de la CNTE y elementos de Tránsito de la Ciudad de México, ya que los primeros intentaban ingresar su camión con sonido para realizar su mitin en el Zócalo capitalino.

📹: @alexdavidaqui pic.twitter.com/Jdy4OXvsYC — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 18, 2026

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo algunos integrantes de la CNTE empujan una patrulla con fuerza, mientras los uniformados intentan contener la situación y evitar que el conflicto escale. También se reportó el intercambio de insultos y algunos golpes en medio del caos.

Durante el incidente, los docentes intentaron abrir paso a su vehículo incluso por la banqueta, lo que provocó que comercios cercanos cerraran sus cortinas ante el riesgo de mayores disturbios.

Minutos más tarde, y tras varios intentos, los manifestantes lograron ingresar la camioneta de sonido, lo que fue celebrado con consignas por parte del contingente.

La movilización forma parte de las acciones del magisterio, que además de instalar el plantón, exige la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la ley de la USSICAM.

🚨Con gritos de “El pueblo unido, jamás será vencido”, se reportan momentos de tensión entre manifestantes de la CNTE y policía de tránsito de la Ciudad de México.



📹@lalodinaa vía @El_Universal_Mx

pic.twitter.com/BaeP5lXoQ7 — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

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LMCT