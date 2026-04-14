Vinculan a proceso a presuntos implicados en homicidio del estilista Micky Hair

Los detenidos por el homicidio del estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair.

Un juez de control vinculó a proceso a Ángel Jorel “N” y a Kevin Anthony “N” por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en contra del estilista e influencer, Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial dictó la prisión preventiva justificada en contra de los dos jóvenes señalados como los supuestos autores materiales del asesinato.

El pasado 9 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de los sospechosos, que la noche del 29 de septiembre de 2025 interceptaron y dispararon a Miguel Ángel de la Mora afuera de su estética, ubicada en la esquina de Moliere y Presidente Masaryk, en la lujosa colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, fue asesinado el 29 de septiembre de 2025 en Polanco. ı Foto: IG: @micky_hair

Precisó que Ángel Jorel “N” fue detenido el pasado 6 de marzo en la colonia Tlatelolco de la alcaldía Cuauhtémoc, y le decomisaron 200 dosis de cocaína, un arma de fuego y dos cartuchos útiles. En reclusión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la SSC cumplimentaron una orden de aprensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Además, derivado de labores de inteligencia, las autoridades corroboraron que, días antes del ataque, Ángel Jorel “N”, de 19 años, se reunió con José Eduardo “N”, cómplice detenido el 16 de diciembre de 2025 en la alcaldía Azcapotzalco, señalado de presuntamente haber facilitado el escape de los sicarios tras el homicidio.

José Eduardo "N", detenido por su presunta relación con el asesinato de Micky Hair. ı Foto: SSC-CDMX

En el caso de Kevin Anthony “N”, fue detenido en la avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Es señalado como supuesto integrante del grupo encargado de asesinar al estilista Miguel de la Mora, de 28 años.

Tras la vinculación a proceso de Ángel Jorel “N” y de Kevin Anthony “N”, el juez fijó un plazo de tres meses para cerrar las investigaciones complementarias.

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cehr