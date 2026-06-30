Ángel de la Independencia también ya está lleno por el México vs Ecuador; ve otras alternativas

Ángel de la Independencia también ya está lleno por el México vs Ecuador.

El Ángel de la Independencia se encuentra completamente lleno este martes 30 de junio de 2026, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó a los aficionados no acudir a dicho monumento y trasladarse a sedes alternas, previo al partido México vs Ecuador del Mundial 2026.

Las autoridades capitalinas informaron que la saturación del espacio público responde a la masiva concentración de personas con motivo del partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está programado para iniciar a las 19:00 horas de este martes.

Saturación en el Ángel de la Independencia

El Gobierno de la Ciudad de México emitió un aviso indicando que el espacio en torno al Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma alcanzó el límite de su aforo.

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A través de un comunicado gráfico titulado “La pizarra mundialista: la jugada de seguridad”, la administración de la Ciudad de México puntualizó que el lugar está saturado y lleno de personas con banderas y sombreros, apoyando a la Selección Mexicana.

Previamente, los canales oficiales del gobierno capitalino reportaron que el Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México también había completado su máxima capacidad de recepción de aficionados.

Esto provocó el inmediato despliegue de recomendaciones informativas para dispersar la afluencia ciudadana hacia zonas con disponibilidad de espacio.

El Ángel de la Independencia se reporta sin espacio disponible ante la llegada masiva de aficionados para el partido mundialista. ı Foto: Gobierno de CDMX.

Alternativas para ver el México vs Ecuador del Mundial 2026

Con el objetivo explícito de garantizar la seguridad y la comodidad de todos los asistentes que buscan seguir la transmisión del partido mundialista, la autoridad capitalina sugirió como primera opción directa dirigirse a Bellas Artes y al Monumento a la Revolución.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, este último punto todavía cuenta con lugares disponibles para albergar al público.

Adicionalmente, las dependencias encargadas de la organización del evento recordaron que el Gobierno de la CDMX diseñó e instaló un esquema de 12 sedes alternas distribuidas en la capital.

#LaPelotaVuelveACasa | Te informamos que el acceso en el Ángel de la Independencia se encuentra LLENO. Para garantizar tu seguridad y comodidad, puedes ir directo al Monumento a la Revolución, donde todavía tenemos lugar para ti. ¡Te esperamos! 🙌🏼✨ pic.twitter.com/WFaEJUIujV — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 30, 2026

El llamado de las autoridades pide a los seguidores de la Selección Nacional que acudan a cualquiera de estos puntos alternativos para disfrutar del partido de futbol y, de forma prioritaria, evitar aglomeraciones peligrosas en las vialidades principales.

Además, las autoridades capitalinas han anunciado que se espera la caída de lluvias previo y durante el partido entre México y Ecuador, del Mundial 2026.

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JVR