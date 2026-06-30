Así se vive el ambiente previo al México vs Ecuador en la CDMX | VIDEOS

La cuenta regresiva para el partido entre México y Ecuador ya comenzó y, a poco más de tres horas del silbatazo inicial, miles de aficionados han convertido las calles de la Ciudad de México en una auténtica fiesta mundialista.

Desde temprana hora, seguidores de la Selección Mexicana comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital, principalmente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino, donde el ambiente se vive entre cánticos, banderas, música y decenas de personas vestidas de verde.

El ambiente previo al encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ha provocado una importante concentración de personas, por lo que las autoridades implementaron operativos para mantener el orden y facilitar el acceso de los asistentes.

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🇲🇽⚔️🇪🇨 México vs Ecuador: solo uno avanzará a los octavos. ¿Quién seguirá con vida en el torneo? — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 30, 2026

Como parte del operativo, autoridades capitalinas informaron que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, armas, objetos peligrosos y espumas a la zona de Paseo de la Reforma, donde miles de personas continúan llegando para sumarse a la celebración previa al encuentro.

Mientras tanto, en el Monumento a la Revolución la afición ya ocupa gran parte de la explanada, a la espera del inicio del partido entre México y Ecuador.

▶ #Video | Ya nos encontramos en el Monumento a la Revolución, donde se puede apreciar cómo la afición ya se encuentra a la espera del encuentro entre México y Ecuador



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La alta afluencia de personas también comenzó a generar afectaciones en la movilidad.

Debido a la saturación registrada sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, elementos de seguridad empezaron a desviar a los asistentes hacia la calle Hamburgo, mientras que en la zona de Génova el paso ya se encuentra restringido por la cantidad de aficionados.

En otros puntos de la ciudad, como la avenida Insurgentes, comenzaron a observarse personas consumiendo bebidas alcohólicas en envases de vidrio, una situación que ha generado preocupación entre trabajadores de limpia, quienes advirtieron que estos objetos representan un riesgo para quienes realizan labores de recolección y limpieza durante el operativo.

#VIDEO | Autoridades capitalinas prohíben la entrada de aficionados con alcohol, armas y espumas a Reforma, para el partido México vs Ecuador



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Uno de los personajes que más ha llamado la atención entre los asistentes es el llamado “Pato Chillis”, quien se ha convertido en uno de los favoritos para las fotografías con la afición que se dirige al estadio, sumándose al ambiente festivo que se vive en la capital.

▶️ #VIDEO | ¡LOS PATOS SE ROBAN LA PREVIA! 🦆

Los patos están de moda y ahora el Pato Chillis se roba las miradas al tomarse fotos con la afición que se dará cita en el estadio⚽📸

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La lluvia amenaza la fiesta

Mientras tanto, en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, el cielo comenzó a nublarse y los primeros truenos ya se hicieron presentes.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían acompañar buena parte del encuentro entre México y Ecuador, por lo que miles de aficionados se preparan para apoyar al Tricolor bajo un clima lluvioso.

Conforme se acerca la hora del partido, la expectativa sigue creciendo y la Ciudad de México continúa pintándose de verde, blanco y rojo para uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

▶ #Video | En el Fan Fest del Zócalo se empieza a cerrar el cielo y comienzan a sonar truenos; se pronosticó que lloverá durante todo el partido entre México y Ecuador y para que empiece el encuentro faltan poco menos de tres horas



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MSL