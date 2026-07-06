Cuautepec estrena equipo élite contra fugas de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, ahora cuentan con una respuesta más ágil y efectiva ante las fugas de agua. El alcalde Janecarlo Lozano presentó a los “Guardianes del Agua”, un equipo especializado de 30 hombres y mujeres cuya misión es reparar de inmediato las averías hidráulicas, garantizando un mejor suministro y combatiendo el desperdicio del vital líquido. En dos meses, estas cuadrillas han solucionado 380 fugas, evitando la pérdida de miles de litros.

Este grupo de élite se compone de seis cuadrillas, cada una con cinco trabajadores. Disponen de camionetas nuevas equipadas con plantas de energía, motobombas, herramientas especializadas, tubería y abrazaderas, permitiendo atender reportes ciudadanos en menos de 24 horas. Para solicitar apoyo, los habitantes pueden comunicarse al 5557818107.

Presentan “Guardianes del Agua”

La elección de Cuautepec para este programa se debe a las características únicas de su infraestructura hidráulica. Esta red, construida por décadas, abastece una de las zonas con mayor complejidad topográfica de la Ciudad de México. El sistema opera con tanques y líneas de conducción de alta presión para llevar el agua a las partes más elevadas, incrementando las rupturas en la tubería.

“Esa misma presión es la que nos provoca filtraciones en distintos puntos de la red, y al mismo tiempo debemos evitar que miles de litros de agua se sigan desperdiciando”, explicó el alcalde Janecarlo Lozano. Subrayó que la atención oportuna a estos desperfectos es prioridad para asegurar el acceso al líquido de miles de familias. “Gobernar también significa anticiparse a los problemas, escuchar y actuar rápido”, añadió.

El edil enfatizó que los “Guardianes del Agua” tienen una misión clara: proteger el recurso hídrico de Cuautepec y atender de inmediato cada desperfecto. Este nuevo equipo no reemplaza las labores diarias de las Direcciones Territoriales 8, 9 y 10, sino que se suma a sus esfuerzos, fortaleciendo la capacidad de respuesta y reduciendo los tiempos de atención para los vecinos.

¡Hoy nacen los Guardianes del Agua!



Un equipo especializado para la atención de #FugasDeAgua💧; fuerza integrada por cinco camionetas de reacción inmediata, totalmente equipadas para atender fugas en menos de 24hrs, después de su reporte.#GuardianesDelAgua #GAMLateConFuerza pic.twitter.com/bpGSclmPcJ — Janecarlo Lozano (@yancolozano) July 6, 2026

Complementando esta iniciativa, el alcalde Lozano presentó a los “Guardianes de Cuautepec”. Este segundo grupo de 30 trabajadores se dedicará a la limpieza y mantenimiento permanente de centros de barrio, parques y espacios públicos. Con ambos equipos, la administración busca atender simultáneamente dos demandas clave: el cuidado del agua y la recuperación de entornos comunitarios en esta populosa demarcación.

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JVR