Beca Leona Vicario registro 2026: ¿Cómo solicitarla y quiénes pueden hacerlo?

La Beca Leona Vicario busca brindar un apoyo económico mensual a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de pobreza y alta vulnerabilidad en la Ciudad de México.

El apoyo económico de la Beca Leona Vicario consiste en un monto que va desde los 382 pesos hasta los mil 32 pesos mensuales, mismos que son depositados a una tarjeta electrónica.

Quienes pueden recibir la Beca Leona Vicario son aquellos menores de 0 a 17 años y 11 meses de edad que se encuentren bajo “desigualdades estructurales de género que afectan su permanencia escolar y su acceso a una alimentación adecuada”.

Con este apoyo económico se pretende contribuir a la restitución de los derechos al acceso a la educación y alimentación de menores de edad, con la finalidad de que estos continúen su trayectoria educativa.

Beca Leona Vicario ı Foto: Especial

Beca Leona Vicario 2026

Las inscripciones de la Beca Leonora Vicario están abiertas del 1 al 31 de agosto del 2026 mediante la página oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) www.dif.cdmx.gob.mx

Para realizar el registro únicamente se debe ingresar el CURP de la o el menor de edad al que se quiere inscribir, llenar el formulario con datos personales, y enviar la solicitud para que sea evaluada.

📢 A-T-E-N-C-I-Ó-N 📢



⭕ Ya salió la convocatoria de NUEVO INGRESO para obtener la #beca Leona Vicario.



▶️Regístrate tienes hasta el 3️⃣1️⃣ de agosto en:https://t.co/c0HZmvOxGb#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/gwKRH44H09 — DIF Ciudad de México (@DIFCDMX) August 6, 2026

Para recibir el apoyo económico de la Beca Leona Vicario, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Tener de 0 hasta 17 años 11 meses de edad

Estar inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México; de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, bajo un sistema escolarizado, semi escolarizado y educación en línea públicos, a excepción de niñas y niños 0 a 3 años de edad o aquellos que por situación de particular gravedad, no les es posible participar en el sistema escolarizado.

Residir en la Ciudad de México

No tener un ingreso familiar mensual mayor a 4 mil 763.69

R E C U E R D A



Tiene hasta el 28 de agosto, para tramitar el Certificado Médico escolar para tu hija o hijo en tu Centro #DIF más cercano.



De 09:00 a 13:00 h.

Servicio G-R-A-T-U-I-T-O



Revisa las ubicaciones: https://t.co/xtczVt3KVv#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/vvk9NdIvx9 — DIF Ciudad de México (@DIFCDMX) August 4, 2026

Las personas consideradas como casos prioritarios para la Beca Leona Vicario 2026 son:

Niñas y niños entre 0 y 3 años

Situación de vulnerabilidad económica

Víctimas de violencia

Cuyas madres, padres o tutores(as): Han fallecido, tienen una discapacidad permanente que les impide trabajar, se encuentran privados de su libertad

Hijas e hijos de policías caídos(as) en el cumplimiento de su deber

Con madres, padres o tutores solos de la Ciudad de México

Una vez que se realice el registro, las y los tutores de los aspirantes deberán esperar a que se les envíe un mensaje de texto en caso de ser seleccionados, y en este se indicará el módulo del Bienestar asignado para recibir la tarjeta.

Tutoras y tutores de la Beca Leona Vicario que aún no recogen su tarjeta todavía están a tiempo de hacerlo, pero el trámite deberá realizarse antes del 11 de julio. La atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en módulos de FIBIEN y DIF CDMX. pic.twitter.com/NUX1JVUwop — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 2, 2026

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