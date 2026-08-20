Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 20 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Manifestación de colectivos y personas en situación de calle sobre avenida Eje Central

Este jueves 20 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Bloqueo por parte de repartidores por aplicación y taxistas ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 20 de agosto

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 20 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Revista “Mi Valedor”: Centro Cultural Universitario Tlatelolco Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Amigos del Refugio Franciscano: Junta de Asistencia Privada Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00

Programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana: Casa Refugio de la Memoria Citlaltépetl No. 25, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Iniciativa ciudadana “Libertad para morir” A.C: Centro Nacional de las Artes Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán, desde las 12:00

Trabajadores de la clínica Médico Familiar: Clínica de Medicina Familiar ISSSTE “Dr. Javier Domínguez Estrada“ Av. José Vasconcelos No. 10, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00

Movimiento plural de comerciantes de los mercados públicos de la CDMX: Mercado “Martínez de la Torre” Eje 1 Norte “Mosqueta” y Soto, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 20 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT