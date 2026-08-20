Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 20 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 20 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 20 de agosto
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 20 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Revista “Mi Valedor”: Centro Cultural Universitario Tlatelolco Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Amigos del Refugio Franciscano: Junta de Asistencia Privada Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00
- Programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana: Casa Refugio de la Memoria Citlaltépetl No. 25, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Iniciativa ciudadana “Libertad para morir” A.C: Centro Nacional de las Artes Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán, desde las 12:00
- Trabajadores de la clínica Médico Familiar: Clínica de Medicina Familiar ISSSTE “Dr. Javier Domínguez Estrada“ Av. José Vasconcelos No. 10, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00
- Movimiento plural de comerciantes de los mercados públicos de la CDMX: Mercado “Martínez de la Torre” Eje 1 Norte “Mosqueta” y Soto, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00
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LMCT