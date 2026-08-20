Metro CDMX HOY 20 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 20 de agosto.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 2
La línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Qué pasa en línea 2 a medio túnel nos llevamos un buen rato, de San Cosme a normal”
- “¿Saben que pasó en la línea 2? llevamos 10 min detenidos entre normal y San Cosme"
- “La línea 2 está detenida en Ermita y no avanza”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Afluencia alta línea 3 por qué no sale ningún tren, 17 minutos pasaron para que llegara uno”
- “10 minutos esperando en Deportivo 18 de marzo dirección Universidad”
- “En línea 3, más de 20 minutos y un solo tren en Guerrero dirección Universidad”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 8
- Línea 7
- Línea 1
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LMCT