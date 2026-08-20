SSC arresta a ‘El Mayus’, sicario de ‘Los Malcriados’, quien trafica drogas en la Álvaro Obregón

En la alcaldía Álvaro Obregón, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con un grupo delictivo generador de violencia, en posesión de dosis de aparente narcótico y un arma de fuego corta, tras un percance vial.

El detenido fue identificado como José Mario “M”, alias “El Mayus”, integrante y uno de los principales sicarios del grupo delictivo “Los Malcriados”, vinculado a la venta y distribución de droga.

Durante un recorrido de seguridad para el combate a los delitos de alto impacto, así como para realizar investigaciones que permitan la desarticulación de células criminales, los oficiales fueron informados que en la calzada De las Águilas, en la colonia Primera Sección de Las Águilas, derivado de un percance vial dos personas se enfrascaron en una riña.

Al llegar, uno de los involucrados señaló al otro de agredirlo verbalmente y portar una pistola por lo que, para descartar un probable hecho delictivo se aproximaron y lo requirieron para realizarle una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, y 20 bolsitas de plástico con una hierba verde similar a la marihuana.

Por lo anterior y a petición del afectado, el hombre de 29 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos obtenidos en las indagatorias, se supo que el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo que opera en la zona poniente de la Ciudad, dedicado a la venta y distribución de droga, así como al homicidio de integrantes de grupos rivales.

Además, se pudo saber que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio, por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2025, en el que una mujer de 31 años de edad perdió la vida tras una agresión directa con disparos de arma de fuego en las calles Tarango y Andador 9, de la colonia Las Águilas.

#Importante | Resultado de trabajos de inteligencia, en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Mario "N", presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona poniente de la Ciudad y quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio… pic.twitter.com/Z4O10fovHZ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2026

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FGR