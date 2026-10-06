Detienen a conductor de pipa tras muerte de ciclista en Xochimilco

Un conductor de una pipa de agua fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que la unidad estuviera involucrada en un hecho de tránsito en el que murió una persona ciclista sobre Canal de Chalco, en la alcaldía Xochimilco.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos fueron detectados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, quienes alertaron a los policías sobre un percance ocurrido en esa vialidad. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una persona que circulaba en bicicleta y que había sido arrollada.
Paramédicos que acudieron para brindar atención médica confirmaron que la persona ciclista ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.
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Tras el accidente, los policías localizaron al conductor de la pipa involucrada y procedieron con su detención. El hombre fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se llevarán a cabo las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.
La detención se realizó mientras las autoridades recaban elementos para esclarecer el accidente. Por ello, hasta el momento, la responsabilidad penal del conductor no ha sido determinada.
Más tarde, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) se pronunció sobre el fallecimiento y expresó sus condolencias por la muerte de la persona ciclista.
A través de sus redes sociales, la dependencia señaló que la persona fue arrollada por una pipa perteneciente a la cooperativa Transportes Rurales de Agua del Sur, S.P.R. de R.L.
“SEGIAGUA lamenta el sensible fallecimiento de una persona ciclista arrollada por una pipa perteneciente a la cooperativa Transportes Rurales de Agua Del Sur, S.P.R. de R.L.”, indicó la dependencia.
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MSL