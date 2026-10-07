Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 7 de octubre: ¿Qué calles están cerradas?

Manifestación por la causa palestina en la Ciudad de México.

Este miércoles 7 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo sobre la calzada de Tlalpan, a la altura del metro Ermita, el 6 de octubre de 2026. ı Foto: FB, @LaPrensaCulhuacan

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 7 de octubre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 7 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Federación nacional de estudiantes revolucionarios “Rafael Ramírez” de la ciudad y el Estado de México: Alameda Central Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Colectiva “Las Tonantzin”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00

Unión popular de vendedores ambulantes “28 de octubre”: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No.11: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Colectivo “El capitán Ahuizote”: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM (Explanada) Blvd. Cataratas y Llanura s/n., Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán, desde las 13:00

Protesta divergente “Palexico”: Embajada de Israel Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 17:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miercoles 7 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT