Sindicato Mexicano de Electricistas vuelve a marchar en CDMX y otras protestas HOY 12 de octubre

Fotografía de archivo de una manifestación de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas vuelven a marchar en la Ciudad de México este lunes 12 de octubre, después de la manifestación del 30 de septiembre que derivó en actos de vandalismo contra la estatua del expresidente Felipe Calderón ubicada en el Complejo Cultural Los Pinos.

De acuerdo con autoridades capitalinas, en la manifestación de este lunes los trabajadores sindicalizados exigen nuevamente la reinserción laboral y el respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, empresa que desapareció durante el sexenio del citado expresidente.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) derribaron y decapitaron la escultura del Ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ubicada en el Centro Cultural Los Pinos, el 30 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

La marcha irá de la sede del Sindicato hasta el Zócalo capitalino, comenzará a las 08:00 horas y se espera una afluencia de dos mil 500 personas.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 12 de octubre se esperan dos marchas, seis concentraciones y dos citas.

Marchas

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS : Marcharán desde la Sede del Sindicato (Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00 horas con destino al Zócalo Capitalino, para exigir reinserción laboral y respeto a derechos de jubilados. (Aforo aproximado de 2,500 personas; se prevé afectación vial y posible adhesión de otros grupos).

UNIDAD NACIONAL INDEPENDIENTE EN RESISTENCIA: Marcharán desde el Ángel de la Independencia a las 11:00 horas con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), en demanda de presentación de desaparecidos, justicia y autonomía para el pueblo Triqui. (Aforo aproximado de 800 personas; no se descarta el arribo de autobuses y apoyo de otras organizaciones).

Concentraciones

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 horas, para realizar una conferencia política contra la criminalización de la protesta. (Aforo aproximado de 40 personas).

ASAMBLEA POPULAR RESISTENCIA ATLITIC A.C. : Se concentrarán en la Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) a las 11:00 horas, en rechazo a la iniciativa de la “Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”. (Aforo aproximado de 60 personas; posible afectación vial).

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en dos puntos: a las 11:45 horas en los Juzgados Penales (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) y durante el día en los Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Alc. Gustavo A. Madero), para exigir justicia para mujeres víctimas de violencia. (Aforo aproximado de 35 personas).

PLATAFORMA 4:20 : Realizarán una jornada itinerante a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Gustavo A. Madero), para recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos. (Aforo aproximado de 45 personas).

MOVIMIENTO INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Fray Pedro de Gante, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00 horas, para realizar la jornada político-cultural “¡Nunca más una ciudad sin los pueblos indígenas!”. (Aforo aproximado de 60 personas).

TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES: Se concentrarán en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria (Dr. Liceaga No. 93, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:30 horas, para denunciar actos de violencia y odio. (Aforo aproximado de 80 personas; posibles afectaciones viales).

Citas Agendadas

VECINOS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ : Tendrán cita a las 17:00 horas en el Teatro “Maria Tereza Montoya” (Eje Central Lázaro Cárdenas No. 912, Col. Segunda del Periodista, Alc. Benito Juárez) en contra del aumento de costo de predial. (Aforo aproximado de 30 personas).

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DEL IEMS PLANTEL MILPA ALTA “EMILIANO ZAPATA”: Tendrán mesa de trabajo a las 17:00 horas en el plantel (Temixco No. 151, Col. Santa Ana Tlacotenco, Alc. Milpa Alta) para dar seguimiento a la solicitud de plantilla docente completa. (Aforo aproximado de 20 personas).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am