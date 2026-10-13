Metro CDMX HOY 13 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 13 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Continúa la afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se presenta afluencia alta en las Líneas 12 y B; personal del Sistema se encuentra en… pic.twitter.com/mVcmhYrEJu — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“La L12 está colapsada, no se puede subir desde nopalera, y no mandan unidades vacías”

“línea 12 súper lenta, tardo 10 min en pasar en ZAPOTITLÁN”

“En la 12 no solo hay alta afluencia, va lenta manden trenes vacíos por favor”

“L12 en la estación nopalera ya no se puede subir desde hace 20 minutos”

Buen día. Al momento, la Línea 12 opera sin incidencias. Debido a la afluencia de la hora, se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda y se agiliza la circulación desde las terminales. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2026

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Romero Rubio dirección Buenavista sin servicio”

“Línea B parándose en algunas estaciones de 3 a 5 minutos (dirección Buenavista)”

“¿Qué esperan para avanzar en la línea b dirección Buenavista?"

“Metro Romero Rubio Buena vista sin servicio,mas de 10 min esperando tren”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 7

Línea 2

Línea 3

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT