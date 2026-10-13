¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 13 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 13 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “La L12 está colapsada, no se puede subir desde nopalera, y no mandan unidades vacías”
  • “línea 12 súper lenta, tardo 10 min en pasar en ZAPOTITLÁN”
  • “En la 12 no solo hay alta afluencia, va lenta manden trenes vacíos por favor”
  • “L12 en la estación nopalera ya no se puede subir desde hace 20 minutos”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Romero Rubio dirección Buenavista sin servicio”
  • “Línea B parándose en algunas estaciones de 3 a 5 minutos (dirección Buenavista)”
  • “¿Qué esperan para avanzar en la línea b dirección Buenavista?"
  • “Metro Romero Rubio Buena vista sin servicio,mas de 10 min esperando tren”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea A
  • Línea 7
  • Línea 2
  • Línea 3

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