Marcha HOY 14 de octubre: continúan las movilizaciones del sindicato del IMSS

Trabajadores y jubilados del IMSS durante la marcha del 13 de octubre

Durante los últimos días trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han manifestado en diversos puntos de la Ciudad de México, y este miércoles 14 de octubre no será la excepción.

La protesta que se encuentra programada para este día tendrá como punto de reunión la Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, ubicado en la avenida Insurgentes Sur en la Alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la información compartida de forma oficial, la marcha de este día tiene como destino las Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, también en la Alcaldía Álvaro Obregón.

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Si debes moverte por la zona cercana a las movilizaciones esperadas para este miércoles te recomendamos prevenir el tiempo de tu viaje pues este puede aumentar.

Marcha del IMSS en CDMX ı Foto: Cuartoscuro

Otras manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo la marcha del IMSS para este miércoles 14 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Alianza nacional de jubilados: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30

Jubilados y pensionados del IPN: Explanada del Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán, desde las 13:00

Colectivo “Hoy somos todos por Miguel”: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, durante el día

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 14 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT