Metro CDMX HOY 14 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 14 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 12, A y B. Las Líneas 3, 7, 8 y 9 operan afluencia alta, para atender demanda se mandan unidades vacías a estaciones de mayor concentración.… pic.twitter.com/bRpkIpaTPh — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ Que onda fin la línea 9 haciendo base en cada estación ”

“ No hay servicio linea 9 ″

“La línea 9 ya se detuvo en velodrono y ya no avanza para nada Dirección tacubaya”

Buen día. Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. Agradecemos tu… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“S eguimos detenidos en Tlatelolco”

“10 minutos detenidos en Hospital General”

“L3 Vagón . 2073 detenido en Tlatelolco, haciendo base en casa estación, 23 minutos en recorrer solo 4 estaciones”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 7

Línea 2

Línea B

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LMCT