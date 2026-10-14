Metro CDMX HOY 14 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 14 de octubre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Simpatizantes esperan, desde la noche anterior, informe de la Jefa de Gobierno
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 9
La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Que onda fin la línea 9 haciendo base en cada estación”
- “No hay servicio linea 9″
- “La línea 9 ya se detuvo en velodrono y ya no avanza para nada Dirección tacubaya”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Seguimos detenidos en Tlatelolco”
- “10 minutos detenidos en Hospital General”
- “L3 Vagón . 2073 detenido en Tlatelolco, haciendo base en casa estación, 23 minutos en recorrer solo 4 estaciones”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 7
- Línea 2
- Línea B
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LMCT