Detienen a 3 personas por construcción irregular en suelo de conservación en Tláhuac

Autoridades de la CDMX, al recuperar suelo de conservación en Tláhuac, en una fotografía ilustrativa.

Autoridades de la Ciudad de México aprehendieron a tres personas por presuntamente relacionadas con la construcción irregular en suelo de conservación en la alcaldía Tláhuac.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, en coordinación con personal de la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), detuvo a los sospechosos tras recibir reportes de labores irregulares en el Paraje Pozos.

La corporación detalló que oficiales recibieron información de las autoridades ejidales acerca de que algunas personas llevaban a cabo trabajos de construcción en el suelo de conservación ubicado en el cruce de las calles Mar de la Fecundidad y Circo Arzaquel.

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Así, policías de la SSC capturaron a tres hombres de 56, 39 y 26 años, “a quienes les informaron sus derechos constitucionales y trasladaron ante la Fiscalia de Investigación en Delitos Ambientales y Materia de Protección Urbana, quien determinará su situación jurídica”.

En el Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el gobierno de la Ciudad de México detalla que durante la actual administración se han recuperado más de 300 hectáreas de suelo de conservación invadido por la mancha urbana.

En su reporte “Asentamientos humanos irregulares: diagnóstico, prospectiva y estrategia de atención integral”, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva registraba, hasta 2020, al menos 93 asentamientos humanos irregulares en siete pueblos de Tláhuac.

De acuerdo con el reporte, San Juan Iztayopan tenía 41 obras de este tipo, seguido de San Francisco Tlaltenco, con 15, y Santa Catarina Yecahuizotl, con 10.

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cehr