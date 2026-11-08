Mega Centro de Vacunación UNAM gratuito: Ubicación, fechas y horarios

La Univesidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá disponible un centro de vacunación al que las personas podrán acudir de manera totalmente gratuita durante 5 días.

La UNAM informó que desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre tendrá disponible el Mega Centro de Vacunación, en el que el sector salud pondrá a la disposición de todo el público vacunas gratuitas.

En este centro de vacunación, que estará ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario (EOU), se tendrá un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas para la colocación de 100 mil vacunas.

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Estas vacunas destinadas a la prevención de enfermedades de temporada invernal fueron donadas por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ubicación del Mega Centro de Vacunación UNAM ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué vacunas pondrán en el Mega Centro de Vacunación UNAM?

Las vacunas que la UNAM tendrá disponibles del 9 al 13 de noviembre en el Mega Centro de Vacunación del EOU serán:

Influenza: Se deberá aplicar únicamente a mayores de 6 meses de vida

Covid 19 de Moderna: Será únicamente para mayores de 6 meses de vida

Neumococo: Se aplicará únicamente a mayores de 60 años de vida y si no se la han aplicado en los últimos dos años

Sarampión y rubéola (SR): Se deberá aplicar únicamente a menores de 50 años de vida y si no se la han aplicado en los últimos cinco años

Las personas que deseen acudir al Mega Centro de Vacunación UNAM podrán realizar un registro previo en la página salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/ o en los códigos QR que se tendrán en algunos carteles, esto con la finalidad de agilizar el proceso.

A partir del próximo lunes 9 y hasta el viernes 13 de noviembre, la UNAM abrirá un centro de vacunación gratuita en el Estadio Olímpico Universitario; se brindará atención a la comunidad universitaria y población en general, previo registro. Más información en @Gaceta_UNAM >… pic.twitter.com/8BY0UTwWVs — UNAM (@UNAM_MX) November 8, 2026

Quienes realicen su registro previamente recibirán acceso preferente y podrán elegir el horario en el que serán vacunados, por lo que se recomienda ampliamente a la comunidad UNAM y público en general a hacer este proceso.

El registro solicita datos de contacto y algunos adicionales, con la finalidad de contar con información y antecedentes de vacunación que contribuirán a la investigación y al cuidado de la salud de la comunidad, y que serán utilizados únicamente con dicho fin.

El personal encargado de aplicar las vacunas durante los cinco días serán enfermeras del sector salud, así como pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

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