Claudia Sheinbaum: Lo que ganó en las elecciones fue una campaña de miedo

Esta mañana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó que lo que ganó en las pasadas elecciones fue “una campaña del miedo” orquestada por la oposición.

Conviene recordar que en los resultados de la contienda electoral de inicios de mes Morena perdió 9 de las 16 alcaldías que conforman la CDMX, lo cual se dio a poco más de un mes del desplome de la Línea 12 del Metro, accidente que dejó un saldo de 26 muertos y más de 80 heridos.

Durante el evento de inauguración del Puente Vehicular Río de la Piedad-Calzada Ignacio Zaragoza, Sheinbaum aseveró que lo que ganó en las pasadas elecciones "fue una campaña del miedo, y del temor, de muchas mentiras que se dijeron".

Se dijo que en México se vive una dictadura ¿Se vive una dictadura en México? Fíjense: se va realizar dentro de poco la primera consulta popular que se ha hecho en México, para que la gente decida si se juzga o no se juzga a los ex presidentes ¿Que eso no es democracia?, continúo la Jefa de Gobierno de la CDMX.