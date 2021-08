Regreso a clases: CDMX descarta cerrar escuelas con casos positivos a COVID-19

El gobierno de la Ciudad de México descartó que para el próximo regreso a clases presenciales se cierren las escuelas que reporten casos positivos a COVID-19.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, explicó que de presentarse casos positivos, tal y como lo indican los protocolos, "se llamará a la jurisdicción sanitaria local".

Con el fin de analizar el cerco epidemiológico, es decir, la investigación de los contactos directos con los contagiados, además de los que presenten sintomatología relacionada al COVID-19.

leer más Seguro de Desempleo de la CDMX: Así puedes obtener dos mil 724 pesos mensuales

Sin embargo, destacó que de encontrar algún caso positivo a COVID-19, el protocolo "no es cerrar la escuela, no". Pues esa no es la lógica, sino "es la lógica de trabajar como se trabaja en los albergues, en los asilos, en todos los espacios que tienen personas que conviven estrechamente".

En caso de que se registre algún caso positivo en las escuelas, añadió, "se hace una intervención selectiva a las áreas que fueron afectadas; puede ser un salón, dos salones, en esa lógica se estará trabajando".

¿Qué es "llamar a la jurisdicción" al detectar un caso positivo a COVID-19 en las escuelas?

De acuerdo con Oliva López, este protocolo se utiliza en la vigilancia epidemiológica nacional de todas las enfermedades. "Se hace un reporte epidemiológico y de inmediato se traslada a una brigada de la jurisdicción sanitaria".

Posteriormente se hace "el cerco epidemiológico, la valoración, en caso de requerir muestras se canaliza a los centros de salud donde se toman muestras y se hace este mecanismo". Finalmente aseguró que "es el día a día del trabajo sanitario".

ANR