¿Viene Manu Chao a la CDMX? Esto dijo el Gobierno capitalino

Tres días después del concierto de Interpol en el Zócalo capitalino, nuevamente suena el rumor en redes sociales acerca de si el Gobierno de la Ciudad de México podrá traer a Manu Chao, por lo que las autoridades hablaron sobre ello.

En conferencia, el director de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Argel Gómez Concheiro, explicó que Manu Chao tiene una invitación por parte de la actual administración para tocar en el primer cuadro de la ciudad.

“Desde el inicio de esta de esta administración se le formalizó una invitación a Manu Chao, resultado de la petición de mucha gente a través de la gente en redes sociales.

“No sólo a Manu Chao, también hay una larga lista de artistas internacionales que se solicitan en las redes sociales”, mencionó.

La secretaria de Cultura local, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que no hay restricciones que impidan a Manu Chao venir a México, luego del veto que sufrió el músico durante el gobierno de Felipe Calderón tras calificar los hechos en Atenco, en 2006, como un crimen de Estado. Luego, canceló sus presentación y salió del país.

En 2022, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que Manu Chao ya no estaba en la lista de personas non grata en México.

Hoy, Gómez Concheiro reiteró que el intérprete de canciones como Me Gustas Tú, Clandestino, Me Llaman Calle, Welcome To Tijuana, entre otros éxitos, está invitado a la capital.

“Tiene la invitación por parte de la CDMX y de miles de internautas que lo invitan. Manu Chao es emblemático de la ciudad, el primer concierto que tuvo en el Zócalo en el año 2000 fue un parteaguas en la historia de los conciertos masivos en el Zócalo. Nunca había ocurrido un concierto masivo de las dimensiones que convocó el de Manu Chao. Está en la historia de la vida y cultural de la ciudad”, comentó.

Al respecto, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, recordó que una periodista le regaló un disco de Manu Chao en 1999, antes del concierto en el Zócalo, al cual, afirmó, asistió.

El mandatario aclaró que hay una larga lista de artistas que podrían tocar en el Zócalo y si bien no descartó volver a insistir con Manu Chao, no se comprometió con este espectáculo que por más de una década mucha gente espera.

“Sí fue un acontecimiento social y cultural. Ojalá haya tiempo para que éste, ya lo veremos, no me comprometo en este momento, pero soy su fan, ojalá nos dé tiempo para ello”, mencionó Batres Guadarrama.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT