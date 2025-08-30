Chéjere celebra 20 años de honrar la música latinoamericana y del Caribe

Chéjere celebra 20 años de honrar la música tradicional latinoamericana con un concierto en la Ciudad de México.

La agrupación Chéjere celebra 20 años de trayectoria y de honrar la música latinoamericana y del Caribe con un concierto que reúne hoy a diversos artistas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país.

Entre los invitados se encuentran Iraida Noriega, Laura Murcia, La Marisoul, Natalia Cobos, Ulises Martínez, Álvaro Alcántara, Leo Soqui, Aldo Max y Sol Palaz. Será un concierto de celebración, de honrar las raíces musicales y de zapateado, poesía, canto e improvisación.

Queremos crecer, que la gente que ya nos conozca venga a un concierto muy especial, pero también que llegue público que va a venir porque se entera de que viene Iraida, entonces que descubran o redescubran a Chéjere. Es un bello desafío que nos trae una energía de renovación Mariel Henry, cantadora, zapateadora y jaranera de Chéjere, en entrevista con La Razón de México



En estos más de 20 años de trayectoria, Chéjere se ha convertido en una agrupación que, además de retomar las raíces musicales hispanas, ha apostado por abordar temas sociales en sus canciones.

“Lo vemos como algo primordial; un artista completo es alguien que mira a su alrededor, que no nada más se fija desde su sufrimiento, del amor romántico, es quien también puede sentir el dolor de otras personas, que se siente tocado por las injusticias en un sentido más social y político, porque si no, uno se convierte en alguien que entretiene a un público y que viene a darle lo que quiere escuchar", abundó la artista.

Es algo que nos identifica, de lo que hablamos en nuestra cotidianidad. Es aportar desde lo positivo, lo creativo y la alegría, pero también voltear a ver la tristeza y la injusticia y hablar de eso, para nosotros es primordial Mariel Henry, cantadora, zapateadora y jaranera de Chéjere, en entrevista con La Razón de México



Esa conciencia social es importante, pero también no dejar la festividad que tiene la música latinoamericana y del Caribe.

Es tocar desde un ambiente más relajado, desde la parranda, como disfrutamos de bailar cumbia, vallenato, las plenas, el son jarocho, es eso. Es traer en la maleta un montón de posibilidades. Es parte de lo que nos mantiene frescos, sabiendo que hay un montón de recursos en la música de América Latina y el Caribe, que son músicas hermanas Mariel Henry, cantadora, zapateadora y jaranera de Chéjere, en entrevista con La Razón de México



Chéjere se presenta este sábado a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

